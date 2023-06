AC Ajaccio – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Ajaccio pour y affronter l’ACA dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ACA aura lieu à 21h à Ajaccio. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Lopez, Blanco,

Défenseurs :

Mbemba, Kolasinac, Balerdi, Clauss, Bailly, Kaboré, Tavares

Milieux :

Veretout, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants :

Ünder, Sanchez, Vitinha, Mughe

Ajaccio :

Gardiens :

Leroy, Sollacaro

Défenseurs :

Vidal, Gonzalez, Avinel, Youssouf, Strata, Khelifa

Milieux :

Nouri, Barreto, Coutadeur, Marchetti, Mangani, Bayala, Puch

Attaquants :

Spadanuda, Chegra, Soumano, Touré.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Blanco

Mbemba- Balerdi – Kolasinac

Kaboré – Guendouzi – Veretout – Clauss

Malinovskyi – Under

Sanchez

ACA:

Sollacaro

Gonzalez, Vidal, Avinel

Youssouf, Marchetti, Coutadeur, Strata

Bayala, Touré, Nouri

Le Stade

Ce match se jouera au Stade François Coty (10 660 places).

L’Arbitre de cet Ajaccio – OM

L’arbitre désigné pour Ajaccio – OM ce samedi est monsieur Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Benjamin Lepaysant. Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Stéphane Bré.

La Météo

Prévision météo à Ajaccio à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 94%)

– Pourcentage de pluie : 47%

– Température 21°C / ressentie 21°C

– Vent : OSO 9km/h

– Taux d’humidité : 82%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations ACA vs OM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 15 Match nul : 6 Victoires ACA: 6

Déclarations d’avant-match

« Il faut annuler le match », réclame le maire d’Ajaccio

De quoi faire annuler le match? C’est en tout cas la demande du Maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia à l’AFP. « Demain, il faut annuler le match et que les supporters marseillais attendus par bateau « ne débarquent pas » afin d’éviter qu’ils « s’exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre je le crains une ampleur incontrôlable. Quand on a un trouble à l’ordre public effectif, d’atteinte à la sûreté des personnes et des biens, je pense que ces mesures là ne sont pas disproportionnées. Il est encore temps de limiter la casse »

#Rongier : « Quand Tudor est arrivé, il avait la volonté de mettre en place son style. Je pense au match d’Annecy comme pire souvenir. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie mais ça a laissé des traces » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 1, 2023



Igor Tudor n’a pas évoqué le match face à Ajaccio lors de sa conférence de presse, tout a tourné autour de son départ de l’OM. Après son passage, Valentin Rongier a évoqué sa relation avec son futur ex coach. « J’ai défendu le coach et je le défends encore. Dans un club de haut niveau, la rigueur est normale. On est l’OM, un grand club d’Europe. Peut-être que le coach a la tête dure mais cela fait partie de sa personnalité. On a échangé tout au long de l’année, il n’est pas fermé au discours contrairement à ce que vous dites. On verra le mercato, Pablo, Javier travailler sur le successeur d’Igor. L’avenir n’est pas le même pour certains joueurs. Pour moi oui, Dimitri va rester. »