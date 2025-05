LOSC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille pour y affronter le LOSC dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC aura lieu à 20h45 à Lille. Le match sera retransmis en direct sur DAZN.

Les groupes

Le groupe de l’OM

👥 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🔥 #LOSCOM 📋 Voici les 𝟐𝟑 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 retenus pour la rencontre de ce soir face à Lille ⚔️ pic.twitter.com/Hy6o9dVxiK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 4, 2025

LOSC

Le groupe lillois pour la réception de l’OM, avec le retour de Samuel Umtiti ⚔️#LOSCOM @GroupeACTUAL pic.twitter.com/j3IBLmRZPY — LOSC (@losclive) May 3, 2025

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo, Balerdi, Kondogbia

Luis Henrique, Höjbjerg, Rongier, Merlin

Greenwood, Rabiot

Gouiri

LOSC :

Chevalier

Meunier, Mandi, Alexsandro, Ismaïly

Haraldsson, André, And. Gomes, Fernandez-Pardo

David, Akpom

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Pierre-Mauroy. (50 186 places).

L’Arbitre de ce LOSC – OM

L’arbitre désigné pour LOSC – OM ce samedi est monsieur Eric Wattellier sera « l’homme en noir » de la rencontre. Il sera assisté par Benjamin Pages et Valentin Evrard. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mickaël Leleu. Les deux arbitres assistants vidéo seront Cyril Gringoire et Julien Schmitt.

La Météo

Prévision météo à Lille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 59%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 9°C / ressentie 5°C

– Vent : N 22km/h

– Taux d’humidité : 64%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations LOSC vs OM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 45 Match nul : 32 Victoires LOSC : 36

Déclarations d’avant-match

Roberto De Zerbi :“On ne peut pas se contenter de ne prendre qu’un point. Ce sera un match difficile. Lille est une très belle équipe, qui a fait de beaux résultats en Ligue des champions, en championnat aussi. On ne peut pas penser juste à défendre et essayer d’obtenir le nul. C’est facile de nous concentrer sur nous, car nous sommes encore devant. En effet, Lille joue avec deux attaquants, trois défenseurs centraux peuvent nous donner un avantage avec cette supériorité numérique. Cette semaine, on a essayé la défense à trois et à quatre. Pour l’OM de cette saison, le meilleur système reste celui avec une défense à trois et deux milieux. On a changé contre Brest, on peut faire les deux. Mais je reste convaincu que pour ces joueurs, c’est le meilleur système (à trois). Moi, Roberto, en tant que coach, je préfère ce système avec deux ailiers larges, des latéraux qui vont vraiment vers l’avant et deux centraux. Mais ce qui est important, c’est de respecter les caractéristiques de ses propres joueurs. Un entraîneur est peu intelligent s’il ne respecte pas ça.”

Bruno Genesio : “Les matchs contre Marseille sont toujours particuliers. L’OM a des joueurs qui peuvent faire la différence dans toutes les lignes. C’est une équipe qui est très forte offensivement. La mise au vert? Je pense que s’ils l’ont fait, c’est que le coach a estimé que c’était la meilleure manière pour préparer les matchs, parce que ce n’est pas seulement celui contre nous. Si nous, on ne fait pas de mise au vert, c’est que j’estime qu’on n’a pas besoin de le faire et qu’on se prépare aussi bien, voire mieux, de cette façon. Chaque club a son contexte, son histoire, sa manière de faire. Il y a sûrement beaucoup plus de pression chez eux. C’est peut-être la raison pour laquelle ils ont choisi de s’exiler pour travailler plus tranquillement. Après, je ne suis pas dans leurs têtes. Ce n’est pas à moi de le juger, mais c’est sûr que, pour eux, vu leur budget et leurs investissements, c’est vital. Ils ont eu que deux compétitions à jouer toute la saison (Ligue 1 et Coupe de France). C’est sûr que, pour eux, c’est encore plus important que pour nous”