LOSC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille pour affronter le LOSC ce soir à 21h00 pour le compte de la 15e journée du championnat de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

HEURE ET CHAINE TV :

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC sera donné ce vendredi 5 décembre 2025 à 21h00. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sport 1.

Les onze probables

OM :

Rulli

Murillo, Pavard, Balerdi, Weah

Vermeeren, Kondogbia

Greenwood, O’Riley, Paixao

Aubameyang

LOSC :

Ozer

Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud

Bentaleb, André

Correia, Mukau, Haraldson

Giroud

Le Stade

Ce match se jouera au Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy (Capacité : 50 187 places assises).

L’arbitre de ce LOSC – OM

Les débats seront dirigés par Jérôme Brisard.

Il sera assisté par Alexis Auger et Benjamin Pages .

et Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Gaël Angoula .

. Les deux arbitres assistants vidéo seront Bastien Dechepyet Mathieu Grosbost.

La Météo

Prévision météo à Lille à 21h (*)

– Couvert (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 6%

– Température 6°C / ressentie 0°C

– Vent : S 26km/h

– Taux d’humidité : 81%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Lille – OM (championnat)

Victoires de l’OM : 45 Matchs nuls : 33 Victoires Lille : 36

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse : «Murillo s’est entrainé hier et avant hier. Il va bien et est disponible, a rassuré l’Italien. Hojbjerg s’est réveillé avec de la fièvre et la grippe. On verra bien s’il peut être avec nous ou non, mais ça serait une grosse perte. Gouiri et Traoré sont encore forfaits, comme Medina. Les autres sont disponibles.»

🗣️Ce n’est pas une touche de 40 mètres à la 92e minute qui va changer (les choses)#DeZerbi : “On verra demain mais je pense que oui (son équipe va réussir à échapper à la dépression) parce que les joueurs sont intelligents. On n’a pas gagné contre Toulouse, on prend un but… pic.twitter.com/SEl94O803B — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 4, 2025

Bruno Genesio : “Le championnat est très long. Il reste 34 journées à jouer, demain nous serons à la 15e. Quoi qu’il arrive, rien ne sera définitif. Nous avons déjà vu des situations incroyables : des clubs qu’on croyait champions être rattrapés, d’autres condamnés remonter. Rennes, récemment, était presque relégué selon certains, et aujourd’hui ils sont là. Il faut rester vigilants. Le championnat se joue sur la régularité, pas seulement sur les confrontations directes. Celles-ci sont souvent équilibrées et les points partagés. Ce qui fait la différence, c’est la constance face à tous les adversaires.”

