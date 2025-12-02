LOSC – OM : Déjà un absent de poids pour Genesio !

Après le match nul frustrant obtenu par l’OM face à Toulouse (2-2) samedi soir au Vélodrome, l’équipe de Roberto De Zerbi s’apprête à vivre un déplacement délicat en fin de semaine sur la pelouse de Lille. Une rencontre importante dans la course aux premières places, d’autant que les deux équipes ne sont séparées que de trois points. De leur côté, les Dogues devront composer avec une absence majeure : celle du jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi, suspendu après son expulsion contre Le Havre lors de la victoire 1-0 du LOSC.

À seulement 18 ans, Bouaddi est devenu un élément central de l’entrejeu nordiste. Déjà apparu à 18 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, l’international Espoirs s’est imposé comme un titulaire régulier dans le système de Bruno Génésio. Sa suspension oblige l’entraîneur lillois à revoir entièrement ses plans pour vendredi. Face à une équipe marseillaise qui produit un volume de jeu important au milieu, l’absence du jeune talent représente un véritable casse-tête tactique pour le staff du LOSC.



Cette situation pourrait peser lourd dans un match où chaque détail comptera. Les Dogues, actuellement 4es de Ligue 1 avec 26 points, comptent trois longueurs de retard sur les Marseillais. Pour une équipe lilloise qui s’appuie sur la stabilité de son entrejeu, l’indisponibilité de Bouaddi arrive au pire moment. Génésio devra probablement intégrer un profil différent, moins habitué à enchaîner les minutes dans ce rôle clé.

Pour l’Olympique de Marseille, cette absence constitue un élément non négligeable dans la préparation du match. Après avoir laissé filer deux points face à Toulouse, les partenaires de Greenwood, meilleur buteur marseillais, savent qu’ils devront élever leur niveau pour s’imposer dans le Nord. Le rendez-vous de vendredi s’annonce déterminant dans la dynamique des deux équipes : l’OM veut rester solidement installé sur le podium, tandis que Lille espère combler l’écart.

Si le déplacement reste périlleux pour les hommes de De Zerbi, le contexte lillois pourrait leur offrir une opportunité à saisir. Reste désormais à confirmer sur le terrain, dans un choc où l’absence de Bouaddi pourrait bien influencer le rapport de forces au milieu.