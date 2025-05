LOSC – OM : Genesio lance le match !

Le LOSC accueille l’Olympique de Marseille ce dimanche au stade Pierre-Mauroy pour une rencontre décisive dans la course à l’Europe. À deux jours de ce choc de Ligue 1, l’entraîneur lillois Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse pour évoquer l’importance de ce rendez-vous, tout en insistant sur la différence de pression entre les deux équipes.

Le technicien nordiste a livré une analyse claire de la situation : « Les matchs contre Marseille sont toujours particuliers. L’OM a des joueurs qui peuvent faire la différence dans toutes les lignes. C’est une équipe qui est très forte offensivement », a-t-il rappelé, avant de revenir sur les choix de préparation de son homologue marseillais, Roberto De Zerbi, qui a emmené ses joueurs en mise au vert à Rome cette semaine.

Genesio met la pression sur l’OM

« Je pense que s’ils l’ont fait, c’est que le coach a estimé que c’était la meilleure manière pour préparer les matchs, parce que ce n’est pas seulement celui contre nous. Si nous, on ne fait pas de mise au vert, c’est que j’estime qu’on n’a pas besoin de le faire et qu’on se prépare aussi bien, voire mieux, de cette façon. Chaque club a son contexte, son histoire, sa manière de faire. »

Une question de contexte et d’ambitions

Selon Bruno Genesio, c’est surtout la pression qui pousse l’OM à de telles décisions. « Il y a sûrement beaucoup plus de pression chez eux. C’est peut-être la raison pour laquelle ils ont choisi de s’exiler pour travailler plus tranquillement. Après, je ne suis pas dans leurs têtes. Ce n’est pas à moi de le juger, mais c’est sûr que, pour eux, vu leur budget et leurs investissements, c’est vital. Ils ont eu que deux compétitions à jouer toute la saison (Ligue 1 et Coupe de France). C’est sûr que, pour eux, c’est encore plus important que pour nous. »

Les enjeux européens seront au cœur de cette rencontre entre deux clubs au coude-à-coude pour une place qualificative en coupe d’Europe. En parallèle, le capitaine du LOSC, Benjamin André, a également pris la parole ce vendredi, soulignant l’envie du groupe de bien finir la saison à domicile.

La rencontre entre Lille et Marseille aura lieu dimanche soir, dans un stade Pierre-Mauroy qui s’annonce plein pour ce duel déterminant dans la lutte pour le haut de tableau.