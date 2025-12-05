LOSC – OM : Genesio relativise l’importance du match !

À la veille de la réception de l’OM, Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, a tenu une conférence de presse détaillant sa vision pour ce match crucial et pour le championnat dans son ensemble. Selon lui, la clé du succès réside avant tout dans la régularité et la solidité du collectif.

Interrogé sur l’approche particulière d’un grand rendez-vous comme celui face à l’OM, Genesio a insisté sur la longueur de la saison : « Le championnat est très long. Il reste 34 journées à jouer, demain nous serons à la 15e. Quoi qu’il arrive, rien ne sera définitif ». Le coach lillois rappelle que la constance face à tous les adversaires fait souvent la différence : « Rennes, récemment, était presque relégué selon certains, et aujourd’hui ils sont là. Il faut rester vigilants ». Les confrontations directes sont souvent équilibrées et ne suffisent pas à déterminer le classement final.

Pour Genesio, ce match contre l’OM n’échappe pas à cette logique : il attend de ses joueurs qu’ils affichent « les mêmes valeurs et le même désir de jouer que lors de nos derniers matchs », en combinant jeu collectif et solidarité défensive, comme observé face à Strasbourg.

Il reste 34 journées à jouer, demain nous serons à la 15e. Quoi qu’il arrive, rien ne sera définitif — Genesio

Le LOSC se distingue par sa capacité à effectuer des rotations tout en restant compétitif. Genesio explique : « Nous insistons beaucoup, avec mon staff, sur l’état d’esprit collectif. Les joueurs sont réceptifs. Tout n’est pas toujours parfait, il peut y avoir des tensions, mais l’esprit d’équipe prend toujours le dessus ».

La concurrence entre Olivier Giroud et Hamza Igaman illustre cette approche. Genesio souligne qu’il ne fait pas de distinction entre titulaires et remplaçants : « Je le considère au même niveau qu’Olivier. Chacun participe aux objectifs de la saison ». Pour lui, cette profondeur de banc est une richesse mais nécessite une gestion rigoureuse pour maintenir l’engagement de tous.

🎙️ B.Genesio : “J’échange régulièrement avec Hamza Igamane, sur le terrain, avec des conseils et des encouragements, en disant aussi ce qu’il faut améliorer, ce que j’attends de lui. On peut aussi se poser la question si Hamza aurait les mêmes stats s’il était plus souvent… pic.twitter.com/fzTcxrXDAl — LOSC (@losclive) December 4, 2025



Enfin, la rencontre contre l’OM sera particulière pour Chancel Mbemba, ancien joueur du club phocéen. Genesio précise que le défenseur est totalement concentré sur le match, sans ressentiment : « Il a été touché par cette période, mais il a pris du recul. Aujourd’hui, il est concentré sur le match ». L’état de santé d’Aissa Mandi reste également à surveiller, même si aucune inquiétude majeure n’a été signalée.

En somme, pour le LOSC, ce rendez-vous face à l’OM s’inscrit dans une logique de régularité, de collectif et de gestion intelligente de l’effectif. Un message clair : la constance sur la saison prévaut sur le résultat d’un seul match.

