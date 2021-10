LOSC – OM : Guendouzi voulait gagner pour Bernard Tapie…

Au micro de Canal + Sport, Mattéo Guendouzi s’est exprimé sur la volonté de l’équipe de vaincre le LOSC en mémoire de Bernard Tapie. Malheureusement, cela n’a pas été le cas.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille et ses supporters sont en deuil après le décès de Bernard Tapie. Quelques heures après, les joueurs ont affronté le LOSC au stade Pierre Mauroy. Malheureusement, le scénario a fait que les hommes de Sampaoli sont rentrés sans un seul point.

On est de tout cœur avec sa famille, que cela soit le club ou les joueurs — Guendouzi

Une défaite 2-0 qui fait mal aux Marseillais et notamment à Mattéo Guendouzi qui a débuté la rencontre avec le brassard de capitaine ce dimanche. Le milieu de terrain s’est exprimé au micro de Canal + Sport sur son envie de vaincre les Lillois en la mémoire de Bernard Tapie et ses proches.

« C’est un choc pour tout le monde. C’est un choc pour toutes les personnes du club, pour tout le peuple marseillais et pour tous les joueurs aussi. Ce soir on avait aussi à cœur de gagner le match pour lui et pour sa famille. On n’a pas réussi à le faire mais on est de tout cœur avec sa famille, que cela soit le club ou les joueurs. Tout le monde, nous présentons nos plus sincères condoléances. On sera avec eux s’ils ont besoin de nous, avec grand plaisir. » Mattéo Guendouzi – Source : Canal + Sport (03/10/21)

Sampaoli n’a pas parlé de Tapie avec les joueurs

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affirmé que tous les joueurs étaient au courant mais qu’il n’en n’a pas parlé avec eux avant de disputer la rencontre face à Lille.

« Non, on n’a pas parlé de la mort de Bernard Tapie, les joueurs l’ont su par leurs propres moyens. On a parlé du match. (…) On a quand même dominé le jeu, on a eu beaucoup de pertes de balle. On savait que Lille attendait qu’on perde le ballon pour jouer en contre, c’est ce qu’il s’est passé ce soir. On n’a pas su garder le ballon. (…) L’idée, c’est de continuer à travailler, il faut repasser par le jeu pour gagner des matchs. C’est un championnat difficile, très physique. Il y a beaucoup d’équipes en France qui jouent bas et en contre. Il faut continuer à travailler, avoir la possession de balle et dominer nos adversaires comme on l’a fait » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (03/10/21)