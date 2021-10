LOSC – OM : La composition de Jorge Sampaoli avec plusieurs grosses surprises !

L’OM dispute ce dimanche son 9e match de Ligue 1 cette saison. Pour cette rencontre face au LOSC, voici le onze de départ mis en place par Jorge Sampaoli !

Pour cette rencontre de Ligue 1, Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à Pau Lopez dans les buts, qui est clairement devenu le numéro un du poste ! Saliba et Luan Peres sont en défense avec le retour de Balerdi et Caleta-Car. Kamara n’est pas encore rétabli à 100% et est sur le banc. Guendouzi, Rongier sont au milieu de terrain avec Gerson et Lirola à droite. Ünder et Dieng s’occuperont de l’attaque ! Milik qui était annoncé dans le onze de départ est remplaçant.

LE ONZE DE SAMPAOLI face au LOSC

López

Caleta-Car – Saliba – Balerdi – Luan Peres

Gerson Rongier

Lirola Guendouzi ©

Ünder Dieng

Avec Milik, ça va changer la relation et le positionnement de certains joueurs — Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a d’ailleurs évoqué le sujet de la tactique avec Arek Milik en pointe. Avec un profil différent, l’animation offensive devrait donc changer, surtout en l’absence de Dimitri Payet dans le groupe marseillais.

« Ça va changer la relation et le positionnement de certains joueurs. Avec Milik, c’est différent de Dieng qui préfère prendre la profondeur, ou de Payet qui est plus un milieu offensif. Milik est lui plus un finisseur mais il a besoin d’avoir des bonnes passes décisives. On va essayer d’approfondir ces nouvelles relations. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (01/10/21)