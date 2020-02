LOSC -OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille ce soir pour y affronter le quatrième de Ligue 1. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Lille – om à 21h00 sur canal +

Le groupe



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Dia

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Sakai, Kamara, Sarr, Caleta-Car, Amavi

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants :

Radonjic, Aké, Germain, Benedetto

Le groupe Lillois

Gardiens :

Maignan, Jardim

Défenseurs :

Reinaldo, Pied, Djalo, Celik, Bradaric, Fonte

Milieux :

R. Sanches, Niasse, Onana, Gaitan, Soumaré, Ikoné

Attaquants :

Osimhen, Rémy, Weah, Bamba, Araujo

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Amavi Caleta-Car Alvaro Sakai

Rongier Kamara Sanson

Sarr Benedetto Radonjic

LOSC :

Maignan

Celik Fonte Djalo Reinildo

R.Sanches Niasse

Ikoné Bamba

Rémy Osimhen

L’Arbitre pour Losc – OM

L’arbitre désigné pour LOSC/OM ce dimanche est monsieur Schneider

La Météo

Prévision météo à Lille à 21h00 (*) – Pluie ( couverture nuageuse 99%) – Pourcentage de pluie : 65% – Température 9°C / ressentie 1°C – Vent : 33 km/h OSO – Taux d’humidité : 87 % (*) Prévision accuweather.com



Les stats des confrontations LOSC – OM (LIGUE 1)

VICTOIRES de l’OM 43 NULS 28 VICTOIRES de Lille

32

Les 5 derniers matchs

Marseille

Lyon 1 – 0 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1-0 Toulouse Saint-Étienne 0 – 2 Olympique de Marseille Bordeaux 0-0 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 RC Strasbourg

Lille

Angers 0 -2 Lille Lille 1 – 0 Rennes Strasbourg 1 -2 Lille Épinal 2 – 1 Lille Lille 0 – 2 PSG

Déclarations d’avant-match

« Ils ont changé de système. Ils ne jouent plus la Ligue des champions. Tout le monde se trouve un peu fatigué. Ils ont des grandes absences (Gabriel, Xeka et André sont suspendus). Ils jouent en 4-4-2. C’est un match différent. On a fait des bonnes choses à l’extérieur. J’espère que l’on peut faire un bon résultat là-bas. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« En une semaine, on a pris des points sur Rennes et Lyon. On va jouer avec une grande détermination pour battre l’OM. Le fait d’avoir enchaîné trois succès, ça rend l’approche de ce match plus simple. On a la possibilité de les jouer dans de bonnes conditions »

Christophe Galtier – Source : Conférence de presse