LOSC – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici :

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC aura lieu à 21h à Lille. Le match sera retransmis en direct sur Canal +Sport.

Les groupes

Olympique de Marseille :

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Rocchia, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Lirola, Balerdi

Milieux :

Gueye, Kamara, Ntcham, Khaoui, Cuisance

Attaquants :

Payet, Germain, Thauvin, Luis Henrique, Milik, Benedetto, Dieng

.@PipaBenedetto & 𝐂𝐡𝐞𝐢𝐜𝐤 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐠 𝕤𝕠𝕟𝕥 𝕕𝕖 𝕣𝕖𝕥𝕠𝕦𝕣 👊 👥 Le groupe de 21 joueurs retenus par 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗿𝗴𝘂𝗲𝘁 pour #LOSCOM ⚪️🔵 pic.twitter.com/t0eWdJjU8Y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 2, 2021

LOSC

Gardiens :

Maignan, Karnezis

Défenseurs :

Çelik, Djalo, Botman, Fonte, Pied, Reinildo, Bradaric

Milieux :

Sanches, André, Soumaré, Xeka, Bamba, Ikoné, Lihadji, Araujo

Attaquants :

Yazici, Weah, David

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap) – Lirola, Balerdi, Caleta-Car, Amavi – Gueye, Kamara, Thauvin, Payet, Henrique – Milik

LOSC :

Maignan – Celik, Fonte, Botman, Reinildo – Ikoné, André, Sanches, Bamba – Yazici, Weah.

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au stade Pierre Mauroy (50 186 places).

L’Arbitre de ce LOSC – OM

L’arbitre désigné pour LOSC – OM ce samedi est monsieur Clément Turpin.

La Météo

Prévision météo à Lille à 21h00 (*)

– Plutôt nuageux (couverture nuageuse 70%)

– Pourcentage de pluie : 51%

– Température 11°C / ressentie 9°C

– Vent : ENE 6km/h

– Taux d’humidité : 86%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS LOSC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 44

Match nul : 29

Victoires LOSC : 32

Déclarations d’avant-match

» Le match de Lille s’inscrit sur la même idée que les matchs d’avant, notamment celui face à Lyon. Ils sont premiers, c’est un super challenge pour rester au contact des équipes en haut du classement, si on peut ramener un résultat positif c’est que du bon pour les joueurs. Il faudra que l’on impose Cela fait à peu près deux ans que Lille travaille bien. Galtier fait un superbe travail. C’est peut-être pour moi l’équipe la plus complète pour jouer le titre. Ce sera un match difficile. Cela reste une affiche contre nous, il faudra montrer du caractère à l’extérieur. » Dimitri Payet– Source : Conférence de presse (02/02/21)

« L’OM est mieux en termes de résultats et de jeu. On aurait pu craindre du résultat, dimanche quand il a été mené contre Lyon, mais sa personnalité et son jeu ont été intéressants en deuxième période. Le nul a été équitable. Marseille renvoie une meilleure image qu’à un certain moment. L’OM a le droit de croire qu’il peut finir cinquième. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (02/02/21)