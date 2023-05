LOSC – OM : Le onze de Tudor avec deux retours importants !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille pour affronter les Dogues à 21h à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1. Voici le onze d’Igor Tudor !

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Lille à 21h. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait confiance à Pau Lopez dans les buts. Balerdi est titulaire à gauche, dans l’axe, Samuel Gigot et Chancel Mbemba est à droite.

Aux postes de pistons, Kolasinac fait son retour à gauche avec Jonathan Clauss à droite. Veretout est de nouveau accompagné de Rongier au milieu de terrain. Plus haut sur le terrain, Ünder est titulaire avec Malinovskyi et Alexis Sanchez.

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Clauss Rongier (cap) Veretout Kolasinac

Ünder Malinovskyi

Sanchez

Igor Tudor :

« On a fait une grande saison. Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement. »

