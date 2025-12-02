LOSC – OM : Un arbitre qui réussit bien aux Marseillais !

Le corps arbitral désigné pour la rencontre LOSC Lille – Olympique de Marseille ce vendredi affiche comme arbitre principal Jérôme Brisard. Un nom qui suscite une certaine confiance chez les supporters marseillais, tant le sifflet français a souvent été associé à des résultats favorables pour les Phocéens.

Brisard officie en Ligue 1 depuis 2017 et est référencé comme arbitre FIFA depuis 2018. Ses statistiques personnelles sont impressionnantes, avec près de 295 matchs arbitrés en tant qu’arbitre principal et plus de 1 096 cartons jaunes distribués sur l’ensemble de sa carrière.

Un passif avantageux pour l’OM

Avec l’OM, l’historique est particulièrement flatteur : selon les données disponibles, Jérôme Brisard a déjà dirigé les Marseillais à 22 reprises, pour 13 victoires, 7 matchs nuls et seulement 2 défaites. Parmi ces rencontres, on retient notamment le succès historique face au Paris Saint-Germain (1-0) — arbitrage sous haute tension, avec cinq expulsions — un souvenir encore vif dans les mémoires des supporters.

Ce bilan global — nettement positif — alimente l’idée d’un « arbitre favorable » à l’OM. Même si l’arbitrage reste, par nature, soumis à l’imprévu, les statistiques encouragent les Marseillais à aborder le match avec confiance.

Arbitre principal : Jérôme BRISARD Arbitres assistants : Alexis AUGER et Benjamin PAGES 4e arbitre : Gaël ANGOULA Arbitres assistants vidéo : Bastien DECHEPY et Mathieu GROSBOST

Pourquoi ce contexte profite à l’OM, et ce que cela change pour le LOSC