LOSC – OM : Un arbitre qui réussit bien aux Marseillais !

Le corps arbitral désigné pour la rencontre LOSC Lille – Olympique de Marseille ce vendredi affiche comme arbitre principal Jérôme Brisard. Un nom qui suscite une certaine confiance chez les supporters marseillais, tant le sifflet français a souvent été associé à des résultats favorables pour les Phocéens.
Brisard officie en Ligue 1 depuis 2017 et est référencé comme arbitre FIFA depuis 2018. Ses statistiques personnelles sont impressionnantes, avec près de 295 matchs arbitrés en tant qu’arbitre principal et plus de 1 096 cartons jaunes distribués sur l’ensemble de sa carrière.
Un passif avantageux pour l’OM
Avec l’OM, l’historique est particulièrement flatteur : selon les données disponibles, Jérôme Brisard a déjà dirigé les Marseillais à 22 reprises, pour 13 victoires, 7 matchs nuls et seulement 2 défaites. Parmi ces rencontres, on retient notamment le succès historique face au Paris Saint-Germain (1-0) — arbitrage sous haute tension, avec cinq expulsions — un souvenir encore vif dans les mémoires des supporters.
Ce bilan global — nettement positif — alimente l’idée d’un « arbitre favorable » à l’OM. Même si l’arbitrage reste, par nature, soumis à l’imprévu, les statistiques encouragent les Marseillais à aborder le match avec confiance.
Arbitre principal : Jérôme BRISARD Arbitres assistants : Alexis AUGER et Benjamin PAGES 4e arbitre : Gaël ANGOULA Arbitres assistants vidéo : Bastien DECHEPY et Mathieu GROSBOST
Pourquoi ce contexte profite à l’OM, et ce que cela change pour le LOSC
- Un climat de confiance pour l’OM : le fait que Brisard ait souvent officié lors de succès marseillais crée un climat favorable, psychologique autant que sportif.
- Du côté du LOSC, un défi supplémentaire : pour espérer rester en course pour le podium, les Dogues devront non seulement produire un grand match, mais aussi composer avec un arbitre dont l’historique penche clairement du côté de l’adversaire.
- L’enjeu d’une 15ᵉ journée cruciale : ce match, programmé vendredi 5 décembre à 21h au Stade Pierre-Mauroy, s’annonce déterminant pour Lille — et l’arbitre désigné renforce l’importance d’une prestation solide.