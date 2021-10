L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche pour une rencontre face au LOSC. Selon les informations du journal L’Equipe, Arek Milik devrait être titulaire pour la première fois cette saison.

Après un résultat frustrant face au club turc Galatasaray en Europa League, c’est reparti pour la Ligue 1 avec un match important à Lille ce dimanche après-midi. Pour Jorge Sampaoli, c’est le premier face à face avec le coach lillois Jocelyn Gourvennec.

Ce samedi, le RC Lens et l’OGC Nice ont pris les trois points respectivement face à Reims et Brest. Pour l’OM, il faut absolument gagner afin de remonter sur le podium et espérer un faux pas des Lyonnais lors du derby qui se jouera à 21h face à l’AS Saint-Etienne.

Milik à la place de Payet?

Pour tenter de prendre les trois points face au LOSC ce dimanche, Jorge Sampaoli aurait concocté une surprise ! En effet, le coach argentin devrait titulariser Arek Milik à la pointe de l’attaque marseillaise. Dimitri Payet n’était pas là, c’est bien le Polonais qui va occuper le poste de buteur d’après les informations du journal L’Equipe.

Le quotidien sportif voit même une composition très offensive avec un trio d’attaque Ünder, Dieng et Milik. Gerson devrait également jouer ce match un peu plus haut sur le terrain pour alimenter les offensifs en ballon. Mattéo Guendouzi sera accompagné de deux revenants : Kamara et Valentin Rongier. Une composition qui semble taillée pour faire mal aux Lillois qui ne sont pas vraiment en réussite en ce début de saison avec seulement 11 points et une 10e place au classement de Ligue 1.

La composition probable selon L’Equipe

López

Saliba – Balerdi – Luan Peres

Kamara ©

Rongier Guendouzi

Ünder Gerson Dieng

Milik

Avec Milik, ça va changer la relation et le positionnement de certains joueurs — Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a d’ailleurs évoqué le sujet de la tactique avec Arek Milik en pointe. Avec un profil différent, l’animation offensive devrait donc changer, surtout en l’absence de Dimitri Payet dans le groupe marseillais.

« Ça va changer la relation et le positionnement de certains joueurs. Avec Milik, c’est différent de Dieng qui préfère prendre la profondeur, ou de Payet qui est plus un milieu offensif. Milik est lui plus un finisseur mais il a besoin d’avoir des bonnes passes décisives. On va essayer d’approfondir ces nouvelles relations. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (01/10/21)