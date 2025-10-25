Luis Enrique juge la concurrence avec l’OM”

Alors que l’Olympique de Marseille devance actuellement le Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1, Luis Enrique a réagi avec calme — voire avec détachement — à la situation. Le coach espagnol refuse de céder à la pression malgré un début de saison mitigé du club de la capitale.

« Vous êtes préoccupés parce que l’équipe a un point de moins que l’OM, moi non », a-t-il lancé face aux journalistes.

« En tant qu’entraîneur du PSG, je ne me préoccupe pas des autres. Nous sommes prêts. On n’utilise pas comme excuse les différentes circonstances qu’on a eues, il faut savoir gérer ça. C’est ce qu’on fait. »

“Pas inquiet”, vraiment ?

Officiellement, Luis Enrique reste serein. Officieusement, les supporters parisiens voient d’un mauvais œil cette situation inhabituelle : le PSG derrière Marseille, même d’un seul point.

Le technicien espagnol affirme ne pas s’en soucier :

« Je me répète, j’ai vu la même équipe en championnat qu’en Ligue des Champions. Plus que récupérer la première place, notre préoccupation c’est de gagner les matches. Gagner à Brest, à Lorient, gagner partout. C’est difficile, mais on a de l’expérience. »

Du côté marseillais, on savoure évidemment ce moment. Voir le PSG derrière l’OM, même temporairement, reste un petit plaisir pour les supporters olympiens.

Luis Enrique dit ne pas s’inquiéter ? Tant mieux. À Marseille, personne ne s’en plaindra.

