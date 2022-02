Lyon – OM (2-1) : Marseille peut s’en vouloir et relance les lyonnais…

L’Olympique de Marseille s’incline face à Lyon (2-1) à l’occasion du match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Les marseillais avaient pourtant le match en main mais on été incapables de faire le break avant de se faire secouer en seconde période…

Lyon 2 1 OM Shaqiri 76′ 10′ Guendouzi Dembélé 88′

Le onze de l’OM

Lopez

Lirola Saliba DCC Peres

Rongier Kamara Guendouzi

Ünder Luis Henrique

Payet (cap)

Le match :

Jorge Sampaoli a une nouvelle fois décidé de se passer des services de Milik. Par contre Lirola et Luis Henrique, décevants, sont encore titulaires. L’OM domine ce début de match, maitrise du ballon et redoublement de passes. La première occasion est pour Kamara qui frappe un second ballon suite à un coup franc, sa frappe exter fuit le cadre (4′). Suite à deux corners de suite, sur le second Payet trouve la tête de Guendouzi au premier poteau, ça fait mouche (0-1 / 10′). Lyon réagit par un long ballon dans le dos de Peres, le jeune Gusto perd son duel face à Pau Lopez, décisif (13′).

Bonne action collective olympienne, Rongier décale Under qui centre en retrait pour Henrique, le brésilien rate son contrôle, sur le second ballon, Guendouzi reprend un centre, cette fois du pied mais au dessus (18′). Belle projection d’Under qui trouve Lirola en profondeur, l’espagnol a plusieurs options mais fait le mauvais choix et se fait contrer (32′). L’OM n’est pas à l’abris de se faire prendre dans son dos, mais la défense est pour l’instant bien alignée… 0-1 à la mi-temps, les marseillais auraient pu espérer mieux si deux situations de contre avaient été mieux exploitées…

Lyon est passé à 4 derrière et maitrise plus le ballon en début de ce second acte. Cela reste inoffensif, l’OM a du mal à sortir… Saliba est solide et gagne encore un duel dans la surface (63′). Enorme occasion pour Under lancé en profondeur, il a 3 solutions dans la surface mais il tente la frappe enroulée, c’est raté et pas cadré (68′). Grosse erreur de Caleta Car qui rate sa passe en rentrait, Pau Lopez sauve l’OM grâce à une double parade (70′). On le sentait arriver et ça s’est fait de la tête, Shaqiri égalise sur un centre de Gusto (1-1 / 76′). L’OM a trop laissé le ballon et la maitrise aux lyonnais. Amine Harit crochète, s’effondre au moment de frapper, l’arbitre ne bronche pas (81′). Dembélé, invité surprise, vient tuer l’OM à 2 minutes de la fin de la rencontre, il se joue de Saliba et lobe Lopez (2-1 / 88′). L’OM se fait punir et n’a pas assez exister en seconde période, la quatrième défaite de la saison…