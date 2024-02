Lyon – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce soir à 21h à l’occasion du match à rejouer de la 20e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon aura lieu à 20h45 au Groupama Stadium à Lyon. Le match sera retransmis sur Prime Vidéo.

Gardien :

Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs :

Balerdi, Gigot, Meité, Clauss, Garcia, Merlin

Milieux :

Onana, Soglo, Tika, Ounahi, Harit

Attaquants :

Correa, Ndiaye, Sarr, Henrique, Aubameyang, Moumbagna, Sidi Ali

Le groupe lyonnais

Gardiens :

Lopes, Bengui, Perri

Défenseurs :

Adryelson, Caleta-Car, Kumbedi, Lovren, Mata, O’Brien, Tagliafico

Milieux :

Akouokou, Caqueret, Maitland-Niles, Tolisso, Matic

Attaquants :

Baldé, Cherki, Fofana, Lacazette, Nuamah, Orban.

Le onze probable

OM :

Lopez

Meité Gigot Balerdi Merlin

Onana Ounahi

Sarr Harit L.Henrique

Aubameyang

Lyon:

Lopes

Caleta-Car, Lovren, O’Brien

Mata, Caqueret, Tolisso, Henrique

Fofana, Lacazette, Cherki

Le Stade

Ce match se jouera au Groupama Stadium (Capacité : 59 186 places).

L’Arbitre de cet Lyon – OM

L’arbitre désigné pour Lyon – OM ce dimanche est monsieur Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomeu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Eric Wattellier. Les deux arbitres assistants vidéo seront Benoît Millot et Yohann Rouinsard.

La Météo

Prévision météo à Lyon à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 34%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 6°C / ressentie 5°C

– Vent : ONO 7 km/h

– Taux d’humidité : 90%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Lyon – OM en Ligue 1

Victoires de l’OM : 30 Matchs nuls : 40 Victoires Lyon : 36

Déclarations d’avant-match

Pierre Sage en conférence de presse : « Ce n’est pas le contexte du match qui doit te demander d’augmenter ton curseur. Les points n’ont pas d’odeur et on doit en gagner le plus possible. Que ce soit face à Marseille ou à un autre adversaire, a confié Sage. Je considère qu’une équipe est meilleure quand elle m’a battu deux fois. En tant que compétiteur je n’accepte pas de perdre deux fois. En tant que coach je n’ai jamais battu Marseille et j’aime bien les premières. Au-delà du résultat et des points qu’on prendra, ce qui m’importe, c’est l’attitude. On se doit d’avoir une attitude dynamique, tournée vers l’avant et ne pas faire en sorte de résister simplement. Je déteste être passif »

Gennaro Gattuso en conférence de presse : « Gueye est arrêté, il a eu une blessure avec la sélection. Murillo a fait un travail personnalisé. Petits pépins pour Aubameyang et Veretout et Clauss s’est entraîné pour la première fois avec le groupe pour la première fois. C’est un match où il ne faut pas regarder le classement, c’est un match très fort émotionnellement. Même si c’est une équipe qui traverse un moment difficile, c’est une équipe qui peut toujours te mettre en difficulté. »