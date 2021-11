Lyon – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour y affronter les joueurs de Peter Bosz dans le cadre du match de la 14e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon aura lieu à 20h45 à Lyon. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Payet, Harit, Milik, ben Seghir

𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗰𝗵𝗼𝗶𝘀𝗶 𝗽𝗮𝗿 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝗟𝘆𝗼𝗻 💥#OLOM pic.twitter.com/KQfuVih7KR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 20, 2021

Lyon

Gardiens :

Lopes, Pollersbeck

Défenseurs :

Boateng, Denayer, Diomandé, Gusto, Henrique, Emerson, Lukeba

Milieux :

Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Keita, Paqueta, Mendes, Shaqiri

Attaquants :

Cherki, Dembélé, Toko Ekambi, Slimani

Les onze probables

OM :

Lopez – Saliba, Caleta-Car, Peres – Kamara, Rongier, Guendouzi, Lirola, Konrad, Payet – Milik

Lyon :

Lopes – Gusto, Boateng, Denayer, Emerson – Guimaraes, Caqueret – Paqueta, Aouar, Toko Ekambi – Slimani

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Groupama Stadium (Capacité : 59 186 places).

L’Arbitre de ce Lyon – OM

L’arbitre désigné pour Lyon – OM ce dimanche est monsieur Ruddy Buquet qui officiera au centre, assisté de Guillaume Debart et Mehdi Rahmouni à la touche. Bastien Dechepy sera le quatrième arbitre, alors que l’assistance vidéo sera confiée à François Letexier et Cyril Gringore.

La Météo

Prévision météo à Lyon à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 5°C / ressentie 5°C

– Vent : SSE 6 km/h

– Taux d’humidité : 88%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM vs Lyon en Ligue 1

Victoires de l’OM : 27 Match nul : 40 Victoires Clermont : 34

Déclarations d’avant-match

« On va affronter un adversaire préparé à la Ligue des champions, il s’est amélioré cet été avec de nouveaux joueurs. Lyon est l’une des équipes les plus fortes du continent, on doit essayer de faire mieux qu’eux. C’est une équipe qui a passé plus de temps ensemble. C’est un défi aussi important que difficile pour nous. Under est le seul joueur qui ne peut pas s’entraîner avec le groupe, tous les autres sont là. Gerson est également rentré tard de sélection »Jorge Sampaoli – Conférence de presse (19/11/2021)

« Il y a de bons joueurs, un bon entraîneur et ils ne sont pas faciles à jouer car ça change beaucoup de systèmes d’un match à l’autre, ou même pendant un match. Sampaoli n’est pas calme sur le banc et ça se reflète sur son équipe. Et nous aussi à la maison, il faudra ça, réussir un match avec le coeur et avec la tête. » Peter Bosz — Source : Conférence de presse (19/11/21)