Lyon – OM : Le groupe marseillais avec 6 absents et une première !

L’Olympique de Marseille va affronter Lyon ce soir à 21h00 pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli va devoir s’appuyer sur un effectif sans ses deux recrues mais aussi avec quelques absents…

L’OM se déplace à Lyon ce soir demain soir à 21h00 pour le match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Konrad (forfait), Dieng et Gueye (CAN) et Gerson (Brésil) sont absents. A noter que les recrues hivernales Bakambu et Kolasinac ne sont pas qualifiées pour ce match. Plusieurs jeunes du centre de formation comme Simon ou Bertelli sont présents, à noter aussi la première convocation pour le jeune Aylan Benyahia-Tani…

Le groupe de l’OM sans Konrad ni Gerson

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Kamara, Targhalline, Bertelli

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Ben Seghir, Benyahia

La première pour 𝗕𝗲𝗻𝘆𝗮𝗵𝗶𝗮 👶 👥 Les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par Jorge Sampaoli pour le déplacement à Lyon ce soir ✈️ #OLOM pic.twitter.com/j7o9Pgv3zY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2022



En conférence de presse avant ce match, Jorge Sampaoli a estimé que l’OM avait moins de temps de récupération que son adversaire…

« »Normalement, Lyon aura des absents. De notre côté, nous en avons aussi. L’adversaire ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs mais il a un avantage car il a eu plus de temps pour préparer ce match, a expliqué l’Argentin. Nous avons joué samedi dernier (face à Montpellier en Coupe de France) et nous rejouons vendredi (contre Angers). Ce n’est pas gagné d’avance, nous devons essayer de nous préparer avec nos armes et essayer de remporter la partie. Un succès nous permettrait de prendre la 2e place. C’est une rencontre importante pour nous, mais aussi pour nos supporteurs ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (31/01/22) J’aime le football et cela me fait plaisir de voir l’équipe de Sampaoli — Bosz

« Je ne vais répondre que pour moi : je suis en colère. Parce qu’à mon avis, ce n’était pas nécessaire d’arrêter ce match. Il y avait 60 000 personnes dans le stade, une bonne atmosphère, un fou, et tout le monde a payé. L’arbitre ne voulait pas arrêter, si le match a repris c’est seulement parce que Marseille a refusé de jouer ce soir-là. Alors oui, je suis toujours en colère. (…) Demain, malgré les absences, ça restera une bonne équipe. Ce que j’ai vu de Marseille, c’est vraiment une équipe qui joue, très disciplinée, dans un bloc compact. Il y a beaucoup de mouvements dans cette équipe et ça marche. J’aime le football et cela me fait plaisir de voir l’équipe de Sampaoli. J’ai vu l’évolution de l’équipe de Marseille. Maintenant, ils sont réguliers. Les derniers matchs à l’extérieur, ils ont gagné. Il faudra tout donner, comme toujours ». Peter Bosz – source : Conférence de presse (31/01/2022)