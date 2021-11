Lyon – OM : Le onze de Jorge Sampaoli !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Lyonnais

.

L’OM affronte Lyon à 20h45 ce dimanche en Ligue 1… Voici le onze de départ aligné par l’entraineur argentin de l’Olympique de Marseille face aux Lyonnais

A lire aussi : Mercato OM : Guendouzi est cash concernant son avenir !

LE ONZE de l’OM FACE À Lyon

López – Saliba – Ćaleta-Car – Luan Peres, Rongier – Kamara Lirola – Guendouzi – Payet © – Konrad – Milik



Déclarations d’avant-match

« On va affronter un adversaire préparé à la Ligue des champions, il s’est amélioré cet été avec de nouveaux joueurs. Lyon est l’une des équipes les plus fortes du continent, on doit essayer de faire mieux qu’eux. C’est une équipe qui a passé plus de temps ensemble. C’est un défi aussi important que difficile pour nous. Under est le seul joueur qui ne peut pas s’entraîner avec le groupe, tous les autres sont là. Gerson est également rentré tard de sélection »Jorge Sampaoli – Conférence de presse (19/11/2021)

« Il y a de bons joueurs, un bon entraîneur et ils ne sont pas faciles à jouer car ça change beaucoup de systèmes d’un match à l’autre, ou même pendant un match. Sampaoli n’est pas calme sur le banc et ça se reflète sur son équipe. Et nous aussi à la maison, il faudra ça, réussir un match avec le coeur et avec la tête. » Peter Bosz — Source : Conférence de presse (19/11/21)