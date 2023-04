Lyon – OM : Le onze de Tudor pour affronter les Lyonnais avec une surprise en défense !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Voici le onze choisi par Igor Tudor pour affronter les Lyonnais.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Lyon à 20h45. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait confiance à Pau Lopez dans les buts. Balerdi est titulaire à la place de Mbemba : Kolasinac qui à gauche en défense avec Samuel Gigot.

Aux postes de pistons, Kaboré est à droite et en l’absence de Nuno Tavares, Jonathan Clauss est à gauche. Veretout est de nouveau accompagné de Rongier au milieu de terrain. Plus haut sur le terrain, Ünder est titulaire avec Ruslan Malinvoskyi. Alexis Sanchez est seul en pointe.

Lopez

Balerdi – Gigot – Kolasinac

Clauss Rongier – Veretout Kaboré

Under Sanchez

Vitinha

Déclarations d’avant-match

« Comme j’ai dit à mes joueurs, c’est un super match à jouer contre une très bonne équipe. Ce sera difficile mais les recevoir dans son stade avec une bonne ambiance, c’est bien. Il faut être prêt à jouer, à souffrir aussi. C’est l’une des meilleures équipes du championnat, dans tous les termes. Elle se déforme constamment, c’est plaisant à voir jouer, athlétiquement c’est très fort. Leur jeu est total, il demande beaucoup d’implication. Marseille a fait des sacrés matchs. Ce qui est sûr, c’est qu’il (Tudor) n’entraine pas comme il jouait. Tudor, il était rugueux sur le terrain ! Mais c’est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction… C’est beau. » Laurent Blanc – Source : Conférence de presse (21/04/2023)

La réponse de Tudor à Blanc

« Je le remercie pour ces mots. C’est un homme de football, un homme de valeurs. Je l’ai connu à la coupe du monde 98. J’ai suivi sa carrière. Il fait du bien au foot. C’était un bon joueur et c’est aujourd’hui un bon entraîneur. Il a raison : joueur et entraîneur sont deux métiers différents. Quand on joue au foot, il y a quelque chose d’instinctif. Quand j’ai entraîné des équipes de jeunes, j’ai pu étudier au fil du temps ce que je voulais. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (21/04/2023)