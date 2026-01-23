Maillot, IA… la belle initiative de l’OM !

L’Olympique de Marseille a lancé ce vendredi une initiative inédite en invitant ses supporters à concevoir le futur maillot third de la saison 2027-2028. Accompagnés par un outil d’intelligence artificielle, les fans olympiens pourront proposer leurs créations, soumises ensuite au vote du public. Le modèle retenu sera porté officiellement par les joueurs marseillais.

Une plateforme IA ouverte aux supporters jusqu’au 1er février

Avec cette opération, l’OM poursuit sa stratégie d’innovation et de proximité avec sa communauté. Dans un communiqué officiel, le club précise : « L’Olympique de Marseille et Puma annoncent le lancement de la plateforme AI Creator, une plateforme de conception de maillots alimentée par l’IA et destinée aux supporters olympiens ».

Concrètement, chaque participant dispose de dix jours, jusqu’au 1er février, pour soumettre jusqu’à cinq propositions de maillot third via la plateforme dédiée. L’outil d’intelligence artificielle permet aux supporters d’exprimer librement leur créativité tout en respectant l’identité visuelle du club marseillais.

À l’issue de cette phase de création, un premier vote des fans sera organisé afin de retenir dix modèles finalistes. Ces créations seront ensuite soumises à un vote final en ligne les 11 et 12 février, avant l’annonce du verdict le 12 février.

Un maillot porté en 2027-2028 et une campagne incarnée par les joueurs

Le modèle vainqueur ne restera pas virtuel. Comme l’indique le communiqué du club, « la création gagnante sera portée par les joueurs de l’OM lors de la saison 2027-2028 ». Une promesse forte qui donne à cette initiative une portée concrète et symbolique pour les supporters.

Pour accompagner le lancement de la campagne, plusieurs joueurs se sont mis en scène. Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et Timothy Weah participent à la promotion, tout comme les Argentins Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Facundo Medina, valorisant l’originalité des créations. L’équipementier Puma résume l’esprit de l’opération par un slogan clair : « Ton imagination est ton outil ».

Votre imagination est votre outil. 👕 Imaginez et créez le troisième kit 27/28 OM grâce à notre plateforme AI CREATOR 👉 https://t.co/XlnXvShMV5 😍 pic.twitter.com/shfQqffKEs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 23, 2026

Des récompenses et un partenariat OM–Puma toujours actif

Au-delà de la visibilité, des récompenses sont prévues. Le vainqueur recevra un maillot encadré et signé par l’équipe, deux billets VIP pour un match de l’Olympique de Marseille, ainsi qu’un pack Puma. Les dix finalistes se verront attribuer un pack de la marque allemande ou une carte-cadeau numérique.

Pour rappel, Puma est l’équipementier de l’OM depuis la saison 2018-2019, après avoir succédé à Adidas. En 2021, les deux partenaires ont prolongé leur collaboration jusqu’en 2028, un cadre contractuel qui permet aujourd’hui ce type d’initiative innovante, à la croisée du football, du marketing et du numérique.