Malaise autour de Greenwood ? C’est confirmé pour Vermeeren ? Et le drôle de sous entendu de Rulli… Les 3 infos OM de ce lundi !

L’Olympique de Marseille traverse une zone de fortes turbulences en cette fin de saison. Entre interrogations autour de Mason Greenwood, incertitudes sur le mercato et tensions en interne, le climat reste pesant. Voici les trois informations majeures du jour concernant l’OM, ce lundi 27 avril 2026.

OM : Malaise autour du cas Mason Greenwood… blessure invoquée, tensions en coulisses ?

La situation de Mason Greenwood soulève de nombreuses questions. Remplaçant face à OGC Nice, l’attaquant anglais n’a pas été titularisé, officiellement en raison d’un souci physique.

En conférence de presse, Habib Beye a évoqué une douleur persistante à la cuisse, conséquence d’un choc reçu contre Lille. Une version claire, qui s’inscrit dans une logique de précaution pour un joueur important de l’effectif.

Mais en coulisses, le média Foot Mercato évoque une autre réalité : des tensions à l’entraînement entre Greenwood et le staff. Dans un contexte déjà fragilisé, ces informations font écho aux critiques récentes de Medhi Benatia et du staff sur l’état d’esprit du groupe.

Sportivement, la période est également compliquée pour l’Anglais, qui reste sur cinq matchs sans marquer — une première depuis son arrivée, lui qui avait brillé sous Roberto De Zerbi. Entre blessure, méforme et possibles tensions, son cas illustre les difficultés actuelles de l’OM.

Mercato OM : C’est confirmé pour Arthur Vermeeren ?

L’avenir de Arthur Vermeeren semble s’écrire loin de Marseille. Selon le média allemand Bild, l’OM ne devrait pas lever l’option d’achat fixée à environ 20 millions d’euros par le RB Leipzig.

Arrivé avec de grandes attentes, le milieu belge avait montré des qualités intéressantes, notamment dans la construction du jeu. Mais la baisse de régime collective de l’équipe a également impacté ses performances.

À 21 ans, Vermeeren ne constitue plus une priorité pour la direction olympienne à l’approche du mercato estival. Une décision qui pourrait être autant sportive qu’économique.

Malgré cela, son profil continue de séduire en Europe. Toujours selon Bild, des clubs comme l’Inter Milan et Tottenham Hotspur suivent attentivement sa situation. Le club allemand, lui, serait favorable à un transfert rapide afin de récupérer des liquidités.

OM : Le drôle de sous-entendu de Geronimo Rulli sur Wahi

Le match nul face à Nice (1-1) laisse des regrets côté marseillais. Le gardien Geronimo Rulli n’a pas caché sa frustration après la rencontre, malgré un état d’esprit qu’il juge irréprochable.

Le moment fort du match reste le penalty transformé par Elye Wahi, sur une panenka. Une tentative audacieuse qui a surpris le portier argentin.

Mais c’est surtout une phrase de Rulli qui interpelle : « Je ne veux pas parler de lui, je suis son ex-partenaire et je sais ce qu’il s’est passé ici avec lui… ». Un sous-entendu qui relance les interrogations sur le passage de Wahi à Marseille et sur d’éventuels problèmes internes.

Au-delà de cet épisode, Rulli a insisté sur la difficulté mentale de la saison, évoquant une période « très compliquée » à la Commanderie. Malgré tout, l’OM reste focalisé sur son objectif de fin de saison : accrocher une quatrième place encore accessible en Ligue 1.