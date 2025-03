Malgré le faux pas de l’OM, ce journaliste sur RMC doute du niveau de ce concurrent direct !

La 25e journée de Ligue 1 a encore rebattu les cartes dans la course au podium. Alors que l’OM, actuel dauphin du Paris Saint-Germain, a cédé face à Lens (1-2), son poursuivant direct, Nice, n’a pas su en profiter. Les Aiglons se sont inclinés sur la pelouse de Lyon (1-0) en clôture du week-end, laissant Marseille conserver la 2e place.

Cette lutte serrée pour les places qualificatives en Ligue des champions suscite des débats. Sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a partagé son analyse et s’est interrogé sur la réelle valeur de Nice cette saison.

« Je note que les autres équipes fortes lâchent des points, Nice a été efficace et réaliste en Ligue 1. Je me demande si la 3e place n’est pas flatteuse pour Nice. Sur l’ensemble de la saison, je pense que Nice est inférieure à une équipe comme l’OM. Pour moi, ils n’ont pas le profil d’un deuxième de Ligue 1. Je les trouve moins forts que Lille… Si on essaye d’établir des valeurs, collectivement et Lille sont au-dessus de Nice, Monaco j’ai un doute. »

🎙️ @FlorentGautreau : « Sur l'ensemble de la saison, je pense que Nice est inférieure à une équipe comme l'OM. Pour moi, ils n'ont pas le profil d'un deuxième de Ligue 1. »



Si Nice possède la meilleure défense du championnat, son manque de régularité offensive semble inquiéter certains observateurs. À l’inverse, l’OM et Lille affichent une meilleure dynamique collective, ce qui pourrait peser dans le sprint final.

Derrière, Monaco reste également en embuscade, ce qui laisse entrevoir une fin de saison disputée. Alors que l’OM tentera de se relancer, Nice devra prouver qu’il a les épaules pour conserver sa position.

Le choc entre ces équipes lors des prochaines journées pourrait être décisif dans la course à la Ligue des champions.