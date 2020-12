Manchester City – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Manchester à l’occasion de la dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Manchester City – Olympique de Marseille : 21h00 sur Téléfoot et RMC Sport 1

Le groupe

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Caleta-Car, Perrin, Nagatomo, Balerdi

Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Gueye, Kamara, Khaoui

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Henrique, Thauvin

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta Car, Balerdi, Nagatomo – Kamara, Sanson – Payet – Benedetto, Thauvin

Manchester City :



Steffen – Walker, Garcia, Laporte, Zintchenko – Nmecha, Fernandinho, Foden – Bernardo Silva, Ferran Torres, Palmer.

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos à l’Etihad Stadium (Capacité : 55 097)

L’Arbitre de ce Manchester City – OM

L’arbitre désigné pour Manchester City – OM ce vendredi soir est Halil Umut Meler

La Météo

Prévision météo à Manchester à 21h00 (*)

– En partie couvert (couverture nuageuse 99 %)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 4°C / ressentie 4°C

– Vent : 7km/h SO

– Taux d’humidité : 84%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations Manchester City vs OM

Manchester City et Marseille se sont affrontés à 1 seule reprise en Ligue des Champions, l’OM s’est incliné 3-0 au Vélodrome.

Déclarations d’avant-match

« Le problème de City, c’est que l’équipe B est trop forte: Mahrez, Bernardo Silva, Gundogan… la deuxième équipe peut gagner la Ligue des Champions. La plupart des équipes qui jouent City jouent avec une défense à 5. C’est pour ça qu’on l’a eu à l’aller et c’est possible qu’on le refasse demain. On va voir, on est capable de jouer dans ce système il faudra éviter de faire des erreurs.» André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (08/12/20)



« En Ligue des champions, on a fait le boulot. Il y a du prestige en bonus si on gagne le match. Ça sera un match sérieux, on doit respecter la compétition, car Marseille et l’Olympiakos jouent pour la Ligue Europa. On doit jouer sérieusement, c’est sûr. Et les joueurs qui étaient sur le banc aujourd’hui ont pu jouer » Pep Guardiola – Source : Conférence de presse (05/12/20)