[Marseille Champions Podcast] : La défaite contre Annecy, symbole du blocage de l’OM depuis 30 ans !

Mourad et Nico sont (enfin) de retour pour vous parler de leur terme à la con préféré : l’Institution OM.

Ou plutôt ce qu’elle est censée être, ce qu’elle est vraiment et ce que ses actes nous disent d’elle depuis trente ans.

Et si on arrêtait de se réfugier chez les joueurs, au club, derrière l’étoile et 1993, et qu’on regardait enfin la vérité sur le terrain depuis trente ans pour l’OM ?

La défaite face à Annecy en quart de finale de Coupe de France ne passe pas ! Et pourtant l’OM joue bien et est en route pour une troisième qualification en Ligue des Champions en quatre ans. Mais finira encore la saison sans trophée. Ce trophée, la Coupe de France, qui semblait si accessible ressemble au trophée raté de trop ! Il y en a eu tellement en trente ans…

Cela dit quelque chose de ce qu’est le club, la fameuse institution qu’on aime bien nous ressortir à toutes les sauces dans toutes sortes de discours. Entre puissance incroyable en tribunes et défaites en tous genres sur le terrain au moment fatidique…



