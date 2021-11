Marseille Champions Podcast is back !

Dans ce nouvel épisode, Mourad et Nico reçoivent Benoît (plus connu sur les réseaux sociaux en tant que Benedetto) pour parler football de jeunes dans la région et au-delà. Notre invité du jour est en effet le responsable de la méthodologie de l’école de foot du CA Gombertois à Marseille. Il nous présente son projet et rebondit sur les sujets déjà abordés par Mourad, dans son dernier article « Les dangers de la course à la pépite. »