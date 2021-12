[Marseille Champions Podcast] : Pourquoi tout le monde semble s’en taper des féminines de l’OM ?

Marseille Champions Podcast, saison 5, épisode 3 !

Pour clôturer cette éprouvante année 2021, Mourad et Nico se penchent sur un sujet qu’ils voulaient aborder depuis un long moment : la section féminine de l’OM ! Pourquoi personne, au club et autour du club, ne semble lui consacrer la moindre énergie ? Comme si cette équipe évoluait dans l’anonymat le plus complet.

Petit état des lieux et mise en perspective. Qu’est-ce que ce désintérêt pour la section féminine dit du développement du club mais également du rapport que l’on (supporters, médias) entretient avec l’entité OM ?