[Marseille Champions Podcast] : Qu’est-ce que ces humiliations européennes nous disent de l’OM de 2020 ?

C’est fini ! L’OM ne jouera plus de matches européens cette saison après une dernière, éreintante, défaite face à Manchester City. Que retenir généralement de ce parcours plus que laborieux du club marseillais en Europe ? C’est la question, au sens large, à laquelle s’attaquent Mourad, Nico et Yannis dans cet épisode du Marseille Champions Podcast.





