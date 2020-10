[Marseille Champions Podcast] : Veut-on voir l’OM dans une SuperLigue Européenne fermée ?

Le serpent de mer préféré des grands clubs est de retour dans l’actu cette semaine avec la divulgation par Sky Sports d’un projet de « European Premier League » qui serait soutenu par la banque JP Morgan et … la FIFA ! L’apparition de cette compétition tant désirée par les si puissants semble inéluctable. Et l’OM dans tout ça ? Veut-on voir l’OM prendre part à ce projet qui rebute tant d’amoureux du foot ? C’est la question que se pose aujourd’hui Mourad, Nico et Yannis.







Retrouvez sur Twitter le Marseille Champions Podcast, Mourad, Nico et Yannis.