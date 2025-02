« Marseille n’a pas été bon ! », Lizarazu cash sur la défaite de l’OM !

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque à l’Abbé-Deschamps, balayé 3-0 par une équipe d’Auxerre réaliste et opportuniste. Réduits à dix peu après la pause sur une expulsion controversée de Derek Cornelius, les Marseillais n’ont jamais su relever la tête et ont sombré face à une AJA clinique. Une expulsion sévère et un pénalty non sifflé un peu plus tôt dans le match qui ne sont pas pour autant suffisants pour excuser la prestation olympienne selon un ancien joueur olympien, également champion du monde 1998, Bixente Lizarazu…

L’ancienne gloire du Bayern Munich a en effet évoqué sans langue de bois ,sur le plateau de Téléfoot, les réelles causes de la déroute olympienne en terre auxerroise ce samedi soir.

« Le résultat est logique ! »

Selon l’ancien joueur originaire du pays basque, l’OM n’a tout simplement pas été au niveau ce samedi soir et ne peut se cacher derrière les deux faits de jeu évoqués un peu plus haut :

« Auxerre a gagné 3-0… Pas 1-0 !, Marseille n’a pas été bon, le résultat est logique… si on regarde les deux actions, on ne peut pas dire de façon certaine qu’il y a pénalty sur Merlin et qu’il n’y a pas de 2e carton jaune pour Cornelius. »

