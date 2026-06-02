OM : un nouveau nom pour le Vélodrome ?

Plusieurs marques internationales, dont CMA CGM et Revolut, seraient étudiées pour succéder à Orange à l’issue du contrat actuel.

Le naming du stade Vélodrome pourrait évoluer dans les prochaines années. À l’approche de la fin de l’accord entre l’Olympique de Marseille et Orange, le club travaille déjà sur plusieurs scénarios pour trouver un nouveau partenaire titre pour son enceinte emblématique.

Selon les informations disponibles, différentes entreprises sont actuellement envisagées, avec une volonté claire de s’orienter vers des marques à forte visibilité internationale. Parmi les noms qui circulent, le groupe CMA CGM, déjà très impliqué dans l’environnement économique et sportif marseillais, ferait partie des options étudiées.

Dans le même temps, la piste menant à la fintech Revolut est également évoquée. L’entreprise, en plein développement dans le sponsoring sportif à l’échelle européenne, correspondrait au profil recherché pour donner une dimension globale au futur naming du stade.

Un enjeu stratégique pour l’OM, Revolut dans la course ?

Pour le club marseillais, ce dossier dépasse largement la simple question de dénomination. Le naming du Vélodrome représente un levier financier important, mais aussi un outil d’image majeur dans la stratégie de développement de l’OM.

Les dirigeants cherchent donc un partenaire capable d’associer puissance économique et rayonnement international, tout en s’inscrivant dans l’identité du club et de son stade, profondément ancré dans l’histoire marseillaise.

Aucune décision n’aurait encore été prise à ce stade, les discussions restant ouvertes. Mais cette réflexion confirme la volonté de l’OM d’optimiser davantage la valeur de son enceinte, alors que les grands clubs européens multiplient ce type d’accords commerciaux.

Le Vélodrome pourrait ainsi entrer dans une nouvelle ère, avec une identité commerciale renouvelée et un partenaire globalement visible à l’échelle internationale.