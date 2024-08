Match Brest – OM : les probables titulaires de De Zerbi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace à Brest ce samedi pour le compte de la première journée de Ligue 1 saison 2024/2025. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour son premier match officiel !



La saison de l’OM va enfin commencer, le premier match officiel de De Zerbi c’est pour samedi à 17h face à Brest. Le coach italien va devoir faire sans Brassier et Kondogbia, tous les deux suspendus. Les recrues Koné et Carboni sont blessées et donc forfaits pour ce match.

A lire AUSSI:Mercato OM : l’émouvant message d’adieux de Pau Lopez…

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée du capitaine Balerdi associé sûrement avec Cornélius. Murillo devrait être aligné à droite, tout comme Merlin à gauche. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie d‘Ounahi qui a repris l’entraînement avec le groupe. Quid du rôle de meneur de jeu qui devrait être dévolu à Harit. Greenwood sera aligné à droite, Luis Henrique à gauche et Wahi pourrait fêter sa première à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Carboni et Wahi ?

RulliMurillo Balerdi Cornélius Merlin

Ounahi Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi (ou Moumbagna)



A LIRE AUSSI: Mercato OM : Le dossier Rowe totalement relancé !

Roberto De Zerbi était présent au centre RLD pour sa première conférence de presse d’avant match, il a confirmé les absences de Koné et Carboni mais aussi la titularisation de Rulli et la possibilité de voit Wahi…