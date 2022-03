Match OM – FC Bâle : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Bâle ce jeudi à 18h45 pour les huitièmes de Conference League retour. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce jeudi à 18h45 pour les huitièmes de Conference League retour, l‘Olympique de Marseille se déplace pour affronter le FC Bâle ! En cas de victoire l’OM a l’occasion de filer en quart de finale. Pour rappel, les Olympiens ont remporté le match aller sur le score de 2-1.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Bâle, pour le compte des huitièmes de Conference League retour aura lieu ce jeudi à 18h45 en Suisse. Le match sera retransmis sur RMC Sport 1.

OM-Bâle en Streaming

Pour regarder OM-Bâle en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site de RMC Sport.

Les commentaires en direct du match OM-FCB

Déclarations d’avant-match

« Ce n’est pas égalitaire. Eux ont joué chez nous avec leurs supporters et nous on ne peut pas avoir les nôtres ici en Suisse. Je trouve ça terriblement injuste, c’est même arbitraire et discriminatoire. Tout le groupe de joueurs et tout le staff, alors qu’on dispute cette coupe d’Europe avec ambition, on regrette de ne pas pouvoir compter sur eux » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/03/22)

« Pour moi, c’est vraiment honteux. Nos supporters sont très importants pour nous et pour le club. C’est honteux, mais c’est comme ça. Demain, on voudra gagner le match pour eux »Sead Kolasinac– Source : Conférence de presse (16/03/22)

Le groupe de l’OM face à Bâle

Gardiens : Mandanda, Ngapandouetnbu, P.Lopez

Défenseurs : Balerdi,, Saliba, Lirola, Kolasinac, L.Peres, Caleta-Car

Milieux : B.Kamara, Rongier, Gerson, Guendouzi, P.Gueye,

Attaquants : Bakambu, Milik, Bamba Dieng, De la Fuente, Ünder, Harit, BenYahia

Absents : Payet (Suspendu), Alvaro (choix)