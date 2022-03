Match OM – FC Bâle : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Bâle ce jeudi à 21h pour les huitièmes de Conference League. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce jeudi à 21h pour les huitièmes de Conference League, l‘Olympique de Marseille reçoit le FC Bâle ! En cas de victoire l’OM a l’occasion de prendre de l’avance sur sa double confrontation face aux Suisses.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Bâle, pour le compte des huitièmes de Conference League aura lieu ce jeudi à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal + Sport et W9.

OM-Bâle en Streaming

Pour regarder OM-Bâle en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme MyCanal et sur 6play. Impossible dorénavant de regarder les chaînes du groupe M6 sur l’application Molotov. Il faut un abonnement à la plateforme française Salto.

Les commentaires en direct du match OM-FCB

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Déclarations d’avant-match

« Parfois des gens se sentent au-dessus du club. Quand je suis arrivé ici, on était 11e. Il ne faut pas l’oublier, et là on a été 2e pendant presque toute la saison. On a été au-dessus de Lyon, de Lille, de Lens qui sont des équipes bien établies. Je pense que c’est quelque chose de bon. Je ne fais pas attention à l’adhésion populaire. On a besoin de ressentir de l’amour pour gagner et pas seulement quand on gagne. C’est facile de nous apprécier et de nous aimer quand on gagne. Mais ce que l’on veut et ce dont on a besoin c’est vraiment de soutien et d’être poussé. Surtout les jeunes. L’équipe a connu beaucoup de changements avec des joueurs qui sont partis. On a tendance parfois à perdre un peu nos objectifs vers la fin et il faut vraiment réussi à inverser cela. C’est une bonne chose de jouer en Conference League et d’affronter des adversaires de niveau international. C’est important d’être uni. Il ne faut pas penser trop négativement. Il faut faire en sorte que sur le terrain et dans les tribunes tout le monde pense à ce qui est bon sur le club. Peu importe qui est sur le terrain et dans le onze de départ, il faut réussir à être uni. Je sais qu’il y a des gens qui attendent l’échec et il faut faire en sorte de leur prouver que ce n’est pas le cas. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/22)

Le groupe de l’OM face à Bâle

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Balerdi, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson,, Guendouzi

Attaquants :

Bakambu, Milik,Ünder, Dieng, De la Fuente, Payet, Harit