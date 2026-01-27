Maupay c’est réglé, Gomes en PL et une jeune recrue… les 3 infos mercato OM de ce mardi !

À l’approche de la fin du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille reste au centre de l’actualité. Entre un possible départ vers l’Angleterre, un attaquant déjà en Espagne et un renfort pour l’avenir, le club phocéen ajuste son effectif. Point rapide sur les trois infos mercato de ce mardi 27 janvier 2026.

Mercato OM : direction la Premier League pour Angel Gomes ?

Arrivé libre l’été dernier en provenance du LOSC, Angel Gomes n’a pas réussi à s’imposer durablement à l’Olympique de Marseille. Depuis décembre, le milieu anglais n’a disputé que trois matchs toutes compétitions confondues, conséquence d’une concurrence très dense dans l’entrejeu mis en place par Roberto De Zerbi.

Avec les arrivées hivernales de Quinten Timber et Ethan Nwaneri, ajoutées à une rotation déjà fournie autour de Pierre-Emile Højbjerg, Gomes a reculé dans la hiérarchie. Selon Footmercato, Wolverhampton s’est renseigné pour un prêt avec option d’achat conditionnée au maintien. L’OM ne fermerait pas la porte à un départ, alors que le joueur connaît bien la Premier League, qu’il a quittée en 2020 après ses débuts à Manchester United.

Mercato OM : Maupay est à Séville, option d’achat à 6 M€

C’est désormais acté : Neal Maupay a atterri ce mardi matin à Séville pour finaliser son départ de l’OM. L’attaquant de 29 ans va s’engager avec le FC Séville sous la forme d’un prêt jusqu’en juin 2026, assorti d’une option d’achat estimée à 6 millions d’euros, non obligatoire, comme l’a confirmé Fabrizio Romano.

Peu utilisé cette saison à Marseille, Maupay cherchera à relancer sa dynamique en Liga après sa visite médicale. Pour l’OM, ce départ libère une place dans le secteur offensif et s’inscrit dans une phase d’ajustements avant la fin du mercato.

Mercato OM : Victor Joseph rejoint la post-formation

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Victor Joseph, milieu offensif de 19 ans, en provenance du FC Sochaux-Montbéliard. Le transfert est définitif et le joueur évoluera dans un premier temps avec la Pro 2, en National 3.

Passé par le Paris FC, le Red Star et l’INF Clairefontaine, Victor Joseph s’inscrit dans la stratégie marseillaise de recrutement de jeunes profils à potentiel. Sans pression immédiate liée à l’équipe première, il poursuivra sa progression dans un environnement structuré, avec l’objectif de franchir progressivement les paliers au sein du club.