Mbappé invite Jean Charles de Bono pour France Portugal. L’incroyable histoire !

Mardi soir, 19h23. Jean-Charles De Bono, ancien joueur de la grande équipe des « Minots de l’OM » pense d’abord à un canular lorsqu’il reçoit un message WhatsApp d’un numéro inconnu lui demandant de rappeler en urgence. Après un deuxième appel manqué, il finit par décrocher. À l’autre bout du fil, un ancien journaliste lui raconte une anecdote remontant à une quinzaine d’années en arrière :

Le 8 décembre 2009, l’Olympique de Marseille affronte le Real Madrid en Ligue des champions. Les Phocéens s’inclinent 3-1 au Vélodrome. Dans les tribunes, un jeune garçon est venu de la région parisienne, accompagné par sa mère, pour voir son idole Cristiano Ronaldo. Au coup de sifflet final, le jeune fan est en pleurs pensant que son rêve de le rencontrer s’envole.

Voyant la détresse du jeune garçon, l’ancien joueur de l’OM, alors consultant d’OMTV, tente de le réconforter. Il sèche ses larmes et l’embarque avec lui dans l’ascenseur direction la zone mixte pour rencontrer son héros.



Quelle surprise pour JCDB lorsque le journaliste lui révèle l’identité de ce jeune fan qui n’est autre que Kylian Mbappé ! Ce souvenir est resté gravé dans la mémoire de l’international français. A tel point qu’à l’annonce du match France-Portugal pour les quarts de finale de l’Euro, il a tout fait pour retrouver « l’homme au crâne rasé » qui lui avait permis de vivre son rêve d’enfant.

Au téléphone quelques minutes plus tard, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, explique alors à JCDB que son fils veut l’inviter à la rencontre qui opposera Kylian à ancienne idole. Il souhaite que Jean-Charles en soit le témoin afin de le remercier personnellement pour ce qu’il avait fait quinze ans plus tôt. « C’est une démarche incroyable, nous raconte De Bono, je croyais au départ que c’était canular. C’est complètement fou qu’il puisse se souvenir de ça, et d’avoir fait des recherches pour me retrouver. Humainement, je trouve que c’est extraordinaire. Je ne me rappelais plus du tout de cette histoire. C’était à l’époque où je travaillais pour OMTV avec Pape Diouf. Ça montre vraiment qu’au-delà de son immense talent de footballeur, il a aussi un grand cœur. »

L’ancien joueur de l’OM va donc s’envoler ce vendredi direction le Volksparkstadion à Hambourg pour assister au quart de finale de l’Euro France Portugal.