McCourt ciblé, Genesio sous pression, l’OM s’enfonce… Les 3 infos OM de la semaine

Une semaine particulièrement agitée vient de s’écouler à l’Olympique de Marseille. Entre une troisième défaite consécutive en Ligue 1, les déclarations très fortes de Bruno Genesio et les conséquences d’un mercato terminé sans la moindre recrue, la pression monte déjà autour du club. Voici les trois informations majeures à retenir de la semaine olympienne.

1. Trois défaites de suite : l’OM s’enfonce

La semaine avait commencé dans l’inquiétude après la défaite 3-2 au Vélodrome face au Paris FC. Elle se termine encore plus mal.

Vendredi soir, l’OM s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Rennes, sur un but d’Adrien Thomasson. Marseille enchaîne ainsi une troisième défaite consécutive en Ligue 1, après Monaco (0-2) et le Paris FC (2-3). Après quatre journées, les Olympiens ne comptent que 3 points sur 12 possibles, malgré leur large victoire inaugurale contre Strasbourg (4-0).

Les difficultés ne concernent d’ailleurs pas uniquement les résultats. Cette semaine, La Provence révélait que l’OM était l’équipe de Ligue 1 qui courait le moins, avec environ 100 kilomètres parcourus par rencontre, mais également celle réalisant le moins de sprints, avec seulement 88 par match.

Une situation préoccupante alors qu’un calendrier particulièrement compliqué attend encore Marseille.

2. Genesio hausse le ton, McCourt directement ciblé

C’est probablement l’autre événement majeur de la semaine. Après avoir expliqué qu’il ne s’attendait absolument pas à vivre un mercato aussi compliqué en arrivant à Marseille, Bruno Genesio a encore durci son discours après la défaite à Rennes.

Interrogé sur les ambitions réelles de son équipe cette saison, l’entraîneur olympien a estimé que ce n’était pas à lui de les définir publiquement et demandé que la situation soit expliquée plus clairement.

Selon L’Équipe, Stéphane Richard n’était pas visé par cette sortie. Genesio serait également sur la même ligne que le directeur sportif Grégory Lorenzi. C’est donc bien la politique imposée par Frank McCourt qui cristalliserait les tensions.

Un épisode qui prend encore davantage de relief après les révélations de la semaine sur le mercato. Genesio avait notamment expliqué ne pas avoir été informé, au moment de sa signature, de l’ampleur des contraintes financières qui allaient peser sur le recrutement.

L’OM a finalement terminé son mercato sans la moindre recrue, alors que Genesio souhaitait notamment renforcer son milieu de terrain.

La pression sportive se double donc désormais d’une tension institutionnelle autour de la stratégie du propriétaire américain.

3. Effectif réduit : Genesio déjà obligé de trouver des solutions

Les conséquences du mercato commencent justement à apparaître sur le terrain.

Cette semaine, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi ont été forfaits pour Rennes, réduisant encore les possibilités de Genesio au milieu de terrain. Le technicien avait pourtant identifié ce secteur comme sa priorité lors du mercato estival. (OM)

La situation pourrait néanmoins offrir davantage d’opportunités aux jeunes du centre de formation.

Keyliane Abdallah a participé aux quatre premières journées de Ligue 1 et dépasse désormais la centaine de minutes de jeu, avec déjà un but inscrit contre Strasbourg. Tadjidine Mmadi a également commencé à intégrer la rotation et vient d’apparaître lors de deux journées consécutives.

Un phénomène à surveiller alors que Marseille va désormais devoir gérer l’enchaînement de la Ligue 1 et de la Ligue Europa.

Sans recrue et avec peu de profondeur à certains postes, Genesio n’aura probablement pas d’autre choix que d’élargir son groupe.

Cette contrainte pourrait finalement avoir une conséquence inattendue : offrir enfin une véritable place aux jeunes Olympiens dans la rotation de l’équipe première.