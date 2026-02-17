McCourt tranche ! Benatia renforcé ! Longoria vers la sortie et Beye ça bloque encore… les 3 infos OM de ce lundi !

L’Olympique de Marseille vit une journée riche en rebondissements sur et en dehors du terrain. Au cœur de la crise sportive, des décisions internes importantes ont été actées par le propriétaire Frank McCourt, la nomination de l’entraîneur reste incertaine, et la répartition des pouvoirs au club suscite des interrogations sur l’avenir de certains dirigeants.

OM : Medhi Benatia confirmé et rôle étendu, Pablo Longoria relégué

Frank McCourt a décidé de maintenir Medhi Benatia comme directeur sportif jusqu’à la fin de la saison, malgré l’annonce de sa démission quelques jours plus tôt. Le propriétaire de l’OM explique qu’il veut assurer “l’intérêt supérieur du club” et confier à Benatia la supervision de l’ensemble des activités sportives, y compris le choix du prochain entraîneur. En parallèle, le rôle de Pablo Longoria, président du club, est désormais axé sur les fonctions institutionnelles, ce qui réduit son influence dans les décisions sportives quotidiennes.

OM : Habib Beye très proche mais bloqué par Rennes

L’arrivée d’Habib Beye comme nouvel entraîneur est imminente mais pour l’instant bloquée par une question juridique avec son club actuel, le Stade rennais. Une procédure de conciliation devant la commission juridique de la LFP n’a pas abouti, ce qui signifie que Rennes a jusqu’au 12 mars pour notifier officiellement la rupture de contrat de Beye. Sans cette notification, il ne peut pas être libéré et officialiser sa venue à l’OM.

OM : Climat interne toujours tendu, Longoria fragilisé et sur le départ ?

Si le dossier de l’entraîneur est l’un des gros sujets du jour, le club est aussi confronté à un climat interne très tendu. Les supporters ont déployé des banderoles hostiles à La Commanderie visant notamment Pablo Longoria, reflétant une ambiance difficile dans le club phocéen face à des résultats jugés décevants récemment. Dans ce contexte, McCourt s’est rendu à Marseille pour échanger avec les groupes de supporters et a confirmé plusieurs orientations sportives. Longoria pourrait quitter l’OM après sa mise à l’écart…