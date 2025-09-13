McCourt vs Labrune : Létang a choisi son camp !

En pleine tempête autour de la gouvernance de la LFP, Olivier Létang a pris la parole pour soutenir les dirigeants actuels. Le président du LOSC a répondu directement aux critiques formulées par Frank McCourt, propriétaire de l’OM, et par Joseph Oughourlian, patron du RC Lens.

Lors d’une conférence de presse, le dirigeant nordiste a voulu rappeler que les clubs avaient eux-mêmes validé les grandes orientations de la Ligue. « Je pense que le fait de se critiquer publiquement ne fait pas avancer le débat. (…) Il faut qu’on soit solidaires, peut-être que certains peuvent être amnésiques, mais toutes les décisions ont été prises par les clubs, en tout cas les grandes décisions. Je ne brigue aucun mandat, je n’ai aucun agenda personnel », a insisté Létang devant les journalistes.

Létang toujours un soutien de Labrune

🚨🚨 OLIVIER LETANG (LILLE) S’OPPOSE À JOSEPH OUGHOURLIAN (LENS) ET DÉFEND LA LFP 🥶🇫🇷 « Critiquer publiquement ne fait PAS AVANCER le débat. La situation est très COMPLEXE. C’est trop facile de critiquer quand on connaît la fin du film. On devrait être SOLIDAIRES, et je… pic.twitter.com/852Y5PpdAq — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 12, 2025

Accusé par certains, dont Daniel Riolo, d’être trop proche du PSG, le président du LOSC a défendu son positionnement. Selon lui, l’heure est à la cohésion et à la gestion responsable des ressources : « On a des combats à mener sur les revenus. Il faut qu’on ait une gestion saine de l’argent de la Ligue, et donc des clubs. Ce qui ruisselle vers les clubs, ce sont les revenus moins les charges. On a des clubs de Ligue 1 qui peuvent être en difficulté, et des clubs de Ligue 2 qui sont en très grande difficulté. Ensuite, il y a la gouvernance, on n’est pas là pour évoquer les cas personnels, mais il faut qu’elle évolue », a-t-il poursuivi.



Autre sujet majeur évoqué par le dirigeant lillois : la lutte contre le piratage, qualifié de « catastrophe et cauchemar pour le football ». Une problématique qui prive les clubs français de plusieurs dizaines de millions d’euros chaque saison.

Ces déclarations interviennent alors que l’accord signé avec CVC continue de faire débat. Jugé défavorable pour de nombreux clubs, cet engagement financier pèse lourdement sur l’avenir économique du championnat. À Marseille, certains observateurs estiment que l’OM a pris conscience trop tard des enjeux liés à cette opération.

Le climat reste donc tendu autour de Vincent Labrune et de la gouvernance de la LFP. Le mouvement de contestation ne faiblit pas, et la fracture entre certains clubs et la direction de la Ligue paraît encore loin de se résorber.