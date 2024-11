Meïté de retour? Benatia est cash sur De zerbi et le geste fou de Balerdi avec l’Argentine… Les 3 infos OM de ce mercredi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Meïté de retour? Benatia est cash sur De zerbi et le geste fou de Balerdi avec l’Argentine…

OM : retour en grâce pour ce jeune talent oublié ?

La défense de l’OM est en difficulté depuis le début de la saison. Si le portier Rulli réalise des exploits, la charnière centrale a du mal à s’installer. De Zerbi pourrait s’appuyer d’avantage sur un jeune élément oublié jusque là.

En effet, Bamo Meité, défenseur central de l’Olympique de Marseille, traverse une période délicate depuis le début de la saison. En dépit de son potentiel, l’Ivoirien n’a joué que 24 minutes en Ligue 1, un temps de jeu dérisoire pour un joueur de son âge et de ses ambitions. Cependant, après des mois d’incertitudes, il semble que la situation de Meité soit sur le point de changer. Le coach Roberto De Zerbi pourrait lui offrir une nouvelle chance pour retrouver sa place au sein de l’équipe, d’autant plus que les dirigeants marseillais comptent sur son retour en forme pour renforcer la défense olympienne.

Bamo Meité, enfin relancé par De Zerbi ?

🚨 Montpellier a formulé une offre de prêt pour Bamo Meité ! 👉🏼 Refusé par l’OM, qui compte sur un retour en forme du défenseur Ivoirien ! 🗞 @Serguei pic.twitter.com/kAsHykvVPR — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) November 13, 2024

Arrivé à l’OM en 2023, Bamo Meité a connu des débuts intéressants, montrant des aptitudes comme stoppeur droit et pouvant dépanner comme latéral droit. Le défenseur ivoirien, pourtant prometteur, a longtemps été relégué sur le banc cette saison. Selon l’Equipe, Jean Louis Gasset, qui l’avait sous ses ordres en fin de saison dernière, a demandé un prêt de Meité vers Montpellier, mais l’Olympique de Marseille a décidé de conserver son joueur. Un dirigeant du club a même confié à La Provence : « Meité est en train de revenir au meilleur de sa forme. Il a bien séché, il est de mieux en mieux, même dans la tête. Il montre un très beau visage. »

Retour en forme de Bamo Meité

Selon les dernières informations, Bamo Meité se rapproche de son meilleur niveau, tant sur le plan physique que mental. Après une préparation estivale marquée par des doutes, l’Ivoirien semble enfin libéré et prêt à saisir sa chance. Pour le club phocéen, il est crucial de voir Meité revenir à son meilleur, surtout en défense, secteur clé pour la réussite de la saison. Dans ce contexte, les dirigeants marseillais ont décidé de ne pas le prêter, convaincus de ses capacités à faire partie de l’effectif à long terme.

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, n’a pas hésité à faire confiance à des jeunes joueurs cette saison. Si l’occasion se présente, Meité pourrait bénéficier de plus de temps de jeu dans les prochains matchs, en particulier lors de rotations ou de confrontations où la défense aura besoin de fraîcheur et de solidité. De plus, Meité peut aussi jouer dans un rôle de faux latéral droit plus défensif.

En conclusion, le parcours de Bamo Meité à l’OM est loin d’être terminé. Si son avenir semblait incertain il y a quelques semaines, son travail acharné et son état d’esprit revigoré pourraient lui permettre de se relancer. Sous l’impulsion de De Zerbi, le défenseur ivoirien pourrait enfin trouver sa place dans une équipe de l’OM en quête de stabilité défensive. La suite de la saison s’annonce cruciale pour Bamo Meité, qui doit saisir sa chance pour marquer de son empreinte l’histoire du club phocéen.

OM : l’incroyable but de Balerdi avec la sélection argentine à l’entrainement !

Léonardo Balerdi traverse une période compliquée. Après avoir livré une seconde partie de saison 2023/2024 de très haut niveau à l’OM, l’Argentin semble pourtant en proie à des difficultés cette saison. Entre erreurs individuelles et difficulté autour du collectif marseillais, le défenseur central peine à retrouver la confiance qu’il avait bâtie lors de ses dernières prestations.

Cependant, Balerdi a prouvé qu’il restait un talent pur. Lors d’un récent entraînement avec l’Argentine, il a signé un geste spectaculaire qui a fait le tour des réseaux sociaux : un retourné acrobatique impressionnant qui a fini au fond des filets. Un geste de grande classe qui a rappelé à tout le monde l’étendue de son potentiel technique.

A lire : OM : retour en grâce pour ce jeune talent oublié ?

¡¡¡UNA PIRUETA ESPECTACULAR!!! ¡¡¡GOLAZO DE LEO BALERDI EN LA PRÁCTICA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA!!! pic.twitter.com/q4msgptKb4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2024





OM : quelle situation pour De Zerbi ? la réponse cash de Benatia !

Dans une interview exclusive accordée à RMC, Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, a pris la défense de Roberto De Zerbi, l’entraîneur italien de l’OM, au cœur des critiques concernant les performances actuelles de l’équipe. L’ancien défenseur de l’OM a exprimé sa pleine confiance en son coach, soulignant que De Zerbi incarne parfaitement les valeurs marseillaises et possède les qualités nécessaires pour redresser la barre au Vélodrome.

Mehdi Benatia a d’abord insisté sur le fait que, avant même l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM, la direction marseillaise connaissait bien le caractère de l’entraîneur italien. « Avant de partir sur un entraîneur comme De Zerbi, on savait très bien le personnage qu’il est », a déclaré Benatia. Pour lui, De Zerbi incarne l’amour du football et la passion qui sont au cœur de l’identité de la ville de Marseille. Il a ajouté : « Lui c’est l’amour, c’est le football, c’est la passion. » Selon le conseiller sportif, ces valeurs font de De Zerbi un entraîneur idéal pour l’OM, un club où la ferveur et l’engagement sont primordiaux.

De Zerbi : un entraîneur à la personnalité forte, mais sincère

Benatia n’a pas manqué de souligner la sincérité de Roberto De Zerbi, notamment en évoquant l’état d’esprit de ce dernier face aux difficultés rencontrées par l’équipe. « Le coach souffre parce qu’il ne reconnaît pas son équipe », a-t-il précisé. Il a également évoqué l’attitude de l’entraîneur face aux critiques et aux problèmes rencontrés par l’OM : « Quand il voit l’équipe comme ça, il me dit : ‘Medhi, si c’est moi le problème, n’hésitez pas, je n’ai pas besoin d’argent.’ » Un message fort qui démontre que De Zerbi est prêt à prendre ses responsabilités, sans jamais fuir les difficultés.

Confiance totale de la direction de l’OM envers Roberto De Zerbi

Benatia a également rappelé que la direction de l’OM, convaincue des qualités de Roberto De Zerbi, ne comptait pas se séparer de lui. « La direction ne le lâchera pas », a affirmé le conseiller sportif. Il a expliqué que l’Italien n’était pas du genre à se défiler face aux difficultés. Selon Benatia, De Zerbi « vit pour le football » et n’a jamais montré la moindre intention de quitter son poste.

🔵⚪️ @MedhiBenatia encense De Zerbi: « Ce qu’il a par dessus tout, c’est la passion. C’est un fou du détail. Moi j’aime ce genre de mec qui vit pour le foot. Il n’est pas là par besoin, il est là parce qu’il a envie de réussir à l’OM » pic.twitter.com/EROT6tE43F — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) November 12, 2024

Benatia a aussi insisté sur la confiance mutuelle qui existe entre Roberto De Zerbi et ses joueurs. Selon lui, l’entraîneur a su gagner le respect des joueurs, qui réagissent positivement à ses méthodes. Malgré des résultats en demi-teinte surtout au Vélodrome, Benatia reste persuadé que De Zerbi est l’homme de la situation et que la situation actuelle n’est qu’une phase passagère.

Conclusion : De Zerbi, l’homme de la situation à l’OM

En conclusion, Mehdi Benatia a tenu à rassurer les supporters marseillais en affirmant que Roberto De Zerbi est plus que jamais l’entraîneur de l’OM. Ses qualités humaines et son amour du football font de lui l’homme idéal pour mener le club vers les succès à venir. Si l’entraîneur italien connaît des moments de doute, Benatia a répété qu’il n’y avait « même pas de discussion » à avoir sur son avenir à l’OM : De Zerbi est là pour durer et redresser la barre.

En résumé, Roberto De Zerbi représente un choix stratégique pour l’Olympique de Marseille, et la direction du club, ainsi que ses joueurs, lui accordent une confiance totale, convaincus qu’il saura redonner à l’OM le niveau qu’il mérite.