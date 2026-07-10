Mercato : 4 clubs de Ligue 1 sur Pablo Pagis, pas l’OM ?

Alors que Pablo Pagis a été associé à l’Olympique de Marseille, le milieu offensif du FC Lorient suscite un intérêt grandissant en Ligue 1. Selon Foot Mercato, quatre clubs français suivent de près le dossier, tandis que les exigences financières des Merlus compliquent toute avancée.

L’avenir de Pablo Pagis pourrait rapidement s’animer durant ce mercato estival. D’après Foot Mercato, le joueur de 23 ans figure sur les tablettes du Paris FC, de Strasbourg, du RC Lens et de l’Olympique Lyonnais. Une concurrence qui s’ajoute aux rumeurs ayant récemment lié le fils de Mickaël Pagis à l’OM, sans qu’aucune démarche officielle du club marseillais n’ait été confirmée.

Pablo Pagis attire plusieurs clubs de Ligue 1 pas l’OM ?

Auteur d’une saison remarquée avec le FC Lorient, Pablo Pagis a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives en championnat. Des performances qui ont contribué à la dixième place des Merlus et renforcé son attractivité sur le marché des transferts.

Selon Foot Mercato, le Paris FC et Strasbourg se sont récemment positionnés sur le dossier. Le média ajoute que Lens et Lyon ont également pris des renseignements afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert.

Lorient ne compte pas brader son joueur

Le principal frein reste toutefois le prix fixé par Lorient. Le président Loïc Féry avait été très clair ces dernières semaines concernant la valeur de son joueur. « Quand je lis Pablo Pagis va partir pour dix millions d’euros, je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme mais bien pour 20 millions ou plus. »

Une position qui explique pourquoi, selon Foot Mercato, aucun des clubs intéressés n’a encore véritablement accéléré dans les discussions.

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Un intérêt également à l’étranger

Toujours selon Foot Mercato, le dossier dépasse désormais les frontières françaises. Un club de Premier League ainsi qu’une formation de Bundesliga suivraient également la situation du milieu offensif.

En mai dernier, Pablo Pagis avait d’ailleurs affiché ses ambitions pour la suite de sa carrière. « Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. Jouer l’Europe, c’est notamment quelque chose qui m’attire. »

À ce stade, aucun accord n’est évoqué entre Lorient et l’un des prétendants. En revanche, l’intérêt grandissant autour du joueur laisse présager une bataille importante durant ce mercato estival, à condition que l’un des clubs accepte de répondre aux exigences financières fixées par les dirigeants bretons.