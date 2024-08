Mercato : Accord trouvé entre l’OM et Nketiah !

L’Olympique de Marseille avance fort sur le dossier Eddie Nketiah ! Un accord a été trouvé avec l’attaquant anglais mais il faut encore que les clubs trouvent un arrangement financier !

Les négociations continuent entre l’OM et Arsenal pour l’arrivée d’Eddie Nketiah. Le club et le joueurs sont en revanche déjà tombés d’accord sur la base du salaire et de la durée du contrat. Fabrizio Romano explique qu’il reste donc encore à trouver un terrain d’entente avec les Gunners.

🔵⚪️🤝🏻 Eddie Nketiah and Olympique Marseille have reached an agreement on personal terms. It all depends on the clubs, deal not close yet with Arsenal — but negotiations continue. pic.twitter.com/8H82lnHm5S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024

🚨 EXCL: Marseille make improved offer to sign Eddie Nketiah from Arsenal. New bid (nearing €20m) similar to previous but closer to formula #AFC want. Likely to be deemed unrealistic but talks ongoing + 5yr contract agreed; 25yo keen on #OM @TheAthleticFC https://t.co/f8PPsvXm1q — David Ornstein (@David_Ornstein) July 30, 2024

Il y a quelques semaines le média HITC expliquait qu’Eddie Nketiah a accepté des conditions salariales proposées par l’OM. Mais le média précisait qu’Arsenal avait fixé un prix exorbitant proche de 50 millions de livres sterling (soit quasiment 60M€). Un tarif prohibitif pour Marseille. Les dirigeants des Gunners ont semble-t-il revu leurs exigences à la baisse puisque des négociations sont en cours avec leurs homologues marseillais. Reste à savoir si elles aboutiront rapidement car De Zerbi a besoin d’un attaquant au plus vite. Le championnat de France reprend en effet dans 3 semaines.