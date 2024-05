Mercato : Accord trouvé, un dossier de coach se referme pour l’OM?

L’OM se cherche toujours un entraîneur. L’une des priorités de Pablo Longoria devrait finalement filer en Serie A puisqu’un accord aurait déjà été trouvé !

Paulo Fonseca à l’OM, c’est déjà terminé? Depuis quelques jours, son nom revient avec insistance à l’AC Milan. Le coach portugais devrait bien s’engager avec le club italien malgré la fronde des supporters. Un accord aurait été trouvé d’après les informations du journaliste Nicolo Schira : un contrat de 2 ans assorti d’un salaire de 3,5 millions d’euros par an et une option allant jusqu’en 2027. L’officialisation devrait arriver dans les prochains jours pour le Portugais qui quittera donc le LOSC.

A LIRE AUSSI : Mercato: Sassuolo relégué… des affaires à saisir par l’OM ?

🔜📝 Paulo #Fonseca is ready to become new #ACMilan’s coach. Agreed personal terms for a contract until 2026 (€3,5M/year) + option for 2027. Paperworks and signing expected in the next days. #transfers https://t.co/YxNm4pfssL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2024