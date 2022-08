Patrick Juillard est revenu sur les antennes d’Europe 1 sur la première titularisation d’Alexis Sanchez avec l’Olympique de Marseille. Il estime que le Chilien devrait évoluer un cran plus bas pour être encore plus décisif.

Titulaire à la pointe de l’attaque pour la première fois depuis son arrivée à Marseille, Alexis Sanchez a livré une prestation pleine de promesse contre Nantes. Sorti à la 65ème minute sous les applaudissements du Stade Vélodrome, le chilien s’est montré très disponible pendant près d’une heure.

Sanchez est, comme Messi, une opportunité que le club a su saisir — Juillard

Il a multiplié les appels de balles et s’est montré très mobile sur le front de l’attaque. Patrick Juillard estime que Sanchez est le joueur qu’il fallait à Marseille pour franchir un cap. Selon lui, il devrait toutefois évoluer un peu plus bas dans le dispositif de Tudor afin d’être plus performant.

» Il était seul en pointe et il avait tendance à un peu décrocher pour venir orienter la manœuvre. À certains moments, il n’y avait plus personne en attaque et c’est dommage quand tu as deux très bons latéraux comme Clauss et Tavars. Si on estime que Sanchez est le Messi marseillais, il y a un point commun avec l’Argentin. Sanchez est, comme Messi, une opportunité que le club a su saisir. Cet été, Sanchez s’est retrouvé en fin de contrat et l’OM s’est montré le plus persuasif. Marseille est le club qui en avait le plus besoin en tant que titulaire. D’autre club pouvait avoir besoin de lui comme joueur d’appoint. L’OM lui propose quand même quelque chose d’intéressant : c’est d’être titulaire dans une équipe qui va rejouer la Ligue des Champions. Avant son arrivée, le club n’avait pas de joueurs forts d’une grosse expérience en Ligue des Champions à part Milik qui est sur le départ et Mbemba. J’attends quand même des ajustements tactiques pour que l’OM puisse canaliser ses qualités et en tirer le meilleur. Ça peut être une bonne pioche. » Patrick Juillard – Source : Europe 1 (21/08/2022)