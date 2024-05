Mercato: Almería relégué… des affaires à saisir par l’OM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Incapable de remporter le moindre match de championnat jusqu’au mois de mars, Almería retrouvera la deuxième division. Au terme d’une saison totalement manquée, les hommes de Pepe Mel n’ont pris que 21 points en 38 journées. Trop peu pour rempiler une saison supplémentaire dans l’élite du football espagnol.

Insuffisant pour rempiler une année supplémentaire dans l’élite du football espagnol. Malgré tout, certains éléments de cette équipe pourraient être sauvés ou susceptibles d’être relancés par l’Olympique de Marseille !

Sergio Arribas, un jeune ailier décisif

Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 34 matchs de Liga, Sergio Arribas est l’une des rares satisfactions de la saison de Almería. L’ailier droit de 22 ans, formé au Real Madrid, allie technique et intelligence de jeu. Son centre de gravité bas (1m78) lui permet de manier le ballon avec facilité.

À noter que l’attaquant espagnol avait inscrit 21 buts en 37 rencontres avec la Castilla lors de la saison 2022-2023.

Largie Ramazani, un potentiel à exploiter

Totalisant le même nombre de passes décisives (5) qu’un Lamine Yamal ou un Vinicius Junior, Largie Ramazani a été le principal passeur de son équipe. À la fois capable de percuter et de délivrer de beaux centres, l’ailier de 23 ans pourrait apporter de la créativité et de la justesse technique dans le couloir gauche marseillais.

À noter que l’international espoirs belge a trouvé trois fois le chemin des filets en Liga la saison passée.

Marc Pubill, un latéral en devenir

Aligné à 23 reprises la saison dernière, Marc Pubill n’en demeure pas moins assez efficace. L’arrière droit a délivré trois passes décisives et inscrit un but en championnat. Un profil atypique d’1m91, ce qui est relativement rare pour un latéral dans le football actuel. Malgré sa grande taille, l’international espoirs espagnol est tout à fait capable de multiplier les courses vers l’avant afin d’apporter le surnombre sur le plan offensif et servir avec qualité les attaquants.

