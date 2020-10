Mercato : André Villas-Boas explique sans langue de bois pourquoi il n’a pas prolongé à l’OM (et ouvre la porte pour la suite !)

Au micro de Téléfoot, André Villas-Boas s’est exprimé sur les raisons qui l’ont poussé à refusé la prolongation de contrat il y a quelques mois.

Téléfoot a publié une partie de l’interview d’André Villas-Boas, réalisée par l’ancien joueur de l’OM Benoît Cheyrou.

J’espère laisser une trace ici à Marseille — AVB

Le coach portugais a expliqué sans langue de bois pourquoi il n’avait pas accepté de prolonger il y a quelques mois. Au terme de son explication, il a clairement dit que des discussions étaient entamé avec le club pour tout de même continuer le projet.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça bouge pour Caleta Car !

« Quand j’ai refusé la prolongation de contrat j’ai précisément dit cela à Frank McCourt : « si j’étais un autre entraîneur, j’aurais pris les trois années de contrat que tu m’as offert et je me fais virer en 2 semaines. » Mais ce n’est pas mon style. Tout ce qui est dans la presse à propos de virement, d’argent reçu de Chelsea et Tottenham, tout est faux. Je n’ai jamais reçu cette quantité d’argent. Avec Tottenham, j’ai trouvé un accord parce que je voulais partir. J’espère laisser une trace ici à Marseille. On démarre des discussions pour continuer sur le projet »

André Villas-Boas – Source : Téléfoot