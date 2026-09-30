Mercato : Annonce à l’OM cette attaquant libre file au Qatar !

Annoncé dans le viseur de l’OM ces dernières semaines, Karl Toko Ekambi ne rejoindra finalement pas Marseille. Libre depuis son départ d’Al-Arabi, l’attaquant camerounais de 34 ans va poursuivre sa carrière au Qatar.

Direction Umm Salal

Karl Toko Ekambi s’est engagé avec Umm Salal jusqu’à la fin de la saison. Il évoluera donc en deuxième division qatarienne, dans un club qui ambitionne de retrouver l’élite.

Son nom avait récemment été associé à l’OM dans l’optique du mercato hivernal. Un retour en Ligue 1 avait été évoqué, mais rien ne permet d’affirmer que l’intérêt marseillais avait réellement dépassé le stade de la rumeur.

Une piste refermée pour l’OM

L’ancien joueur de Villarreal et de Lyon sort d’une saison à 7 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues.

Son choix de rester au Qatar met donc fin à cette piste pour Marseille.

À 34 ans, Toko Ekambi va désormais tenter d’apporter son expérience à Umm Salal, actuellement septième après trois journées.