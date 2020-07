Mercato : Aulas et Garcia veulent récupérer ce joueur adoré des supporters de l’OM ?

« Luiz Gustavo, de Marseille à Janeiro… » ce chant a résonné durant deux saisons dans le Virage Sud du Stade Vélodrome. Le Brésilien avait réussi à très rapidement devenir le chouchou des supporters de l’Olympique de Marseille. Apparemment, il pourrait leur briser le cœur également…

Parti l’an dernier en fin de mercato au Fenerbahçe, Luiz Gustavo serait surveillé par Lyon selon L’Équipe. Rudi Garcia, ancien coach du milieu de terrain à l’OM y serait favorable. Le joueur, lui, ne serait pas contre un retour en France après avoir connu quelques soucis de paiements en Turquie.

Mais c’est justement son salaire qui calme un peu les ardeurs de Jean-Michel Aulas, qui préfère attendre un peu dans ce dossier.

Gustavo, Valbuena 2.0 ?

Ce qui est certain, c’est qu’une éventuelle arrivée de Gustavo à Lyon rappellerait aux marseillais l’affaire Valbuena. L’ex-meneur de jeu olympien avait eu une trajectoire similaire (parti de l’OM vers la Russie pour signer un an plus tard à Lyon) et les supporters marseillais lui en avaient énormément voulu, le vivant comme une trahison.

« Moi j’aime bien les ambiances électriques, ce qui m’a le plus peiné, c’est d’avoir tant apporté à l’Olympique de Marseille et d’être reçu comme ça. Mais croyez-moi, c’était un contexte qui voulait ça. Moi je ‘vis’ sur Marseille, je ne vois jamais une personne m’insulter dans la rue. Tous les gens me disent ‘merci pour tout ce que tu as fait à l’OM, tu devrais revenir’. »

Mathieu Valbuena – So Foot, octobre 2019