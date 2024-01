Mercato OM : Longoria change d’avis?

La Provence fait le point sur les pistes du Mercato de l’Olympique de Marseille. Le quotidien local explique qu’un attaquant pourrait arriver cet hiver.

Le dossier au poste de latéral gauche prend beaucoup de place ces derniers jours. Renan Lodi devrait quitter l’OM et laisser son poste vacant, obligeant donc les Marseillais à recruter au minimum un joueur capable d’évoluer sur ce côté de la défense.

La Provence fait le point sur les pistes et évoque la possibilité de voir un joueur dans le secteur offensif arriver, malgré les dires du président en conférence de presse lors de la présentation d’Onana. En effet, l’Olympique de Marseille aurait l’intention de se renforcer à plusieurs postes et notamment en attaque. Dernièrement, la rumeur Said Benrahma prend de l’ampleur !

Un détail sur le recrutement de Longoria révélé !

Pablo Longoria semble vouloir renforcer l’effectif de l’OM en tentant de récupérer des bons coups cet hiver. Le fameux « recrutement d’opportunité » qu’il a souvent lié à la fenêtre de transfert hivernale. C’est pourquoi il semble aller plus lentement que les autres et que pour le moment, les noms cités dans les médias ne sont pas à la hauteur des espérances.

Pour Daniel Riolo, la déception se fait ressentir. Le journaliste de l’After sur RMC pointe du doigt l’aspect émotif des recrutements de l’Olympique de Marseille lors des dernières année. Pour cet hiver 2024, il ne le ressent absolument pas et semble déçu des pistes de l’OM.

« Onana? Ça ne va pas faire rêver les foules… L’an dernier l’OM, Ounahi ça faisait rêver les foules et Vitinha ça intriguait ! Tu pouvais placer des espoirs en eux. Il s’est passé des choses. A tous les mercatos à l’OM, il se passe des choses ! Les émotions sont là, elles existent. Là j’ai l’impression que dans ce mercato, Pablo Longoria, la machine à émotion, il l’a laissé à la cave ! Une doublure à Lodi? Ils vont essayer BM(W)? Josh Doig pisté? A chaque fois ils prennent des inconnus, on prend des gens et on voit ce que ça donne. «