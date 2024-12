Avec la rumeur Sacha Boey à l’OM lancée par L’Equipe, Football Club de Marseille a interrogé Media Bayern France, compte Twitter suiveur du club bavarois pour nous donner son ressenti sur ce probable départ.

Le journal L’Equipe affirmait ce lundi que l’OM s’est positionné sur Sacha Boey. Football Club de Marseille a interrogé Media Bayern France, compte suiveur de l’actualité du club bavarois afin d’avoir son ressenti sur la probable arrivée du latéral droit français. Il est catégorique : il ne viendra pas à l’OM cet hiver.

A LIRE AUSSI : OM : Ce journaliste RMC s’interroge concernant De Zerbi !

« Pour moi, le transfert n’aura pas lieu ! Pourquoi ça? Déjà parce que l’agent a déjà démenti (voir décla ci-dessous). Et même si on peut penser que c’est du jeu médiatique, Boey est notre seul latéral droit qui n’est pas blessé. Stanisic est absent pendant encore quelques mois et sans lui nous devons jouer avec Laimer ou Guerreiro au poste de latéral droit. Il n’y a aucune chance que Boey parte’, explique le supporter.

es 5 rumeurs mercato au poste de latéral droit pour janvier !

Si l’évolution de la tactique apporté par Roberto De Zerbi pourrait modifier les besoins lors du mercato de janvier, le recrutement d’un latéral droit reste d’actualité. Dernièrement, Luis Henrique a été utilisé comme piston droit, Amir Murillo comme central droit d’une défense à trois. Voici les 5 rumeurs mercato évoquées ces dernières semaines

1. Sacha Boey (Bayern Munich, 24 ans)

Le Bayern Munich pourrait bien se séparer de son latéral droit, Sacha Boey, qui manque de temps de jeu cette saison. Selon L’Équipe, l’OM a manifesté son intérêt pour le joueur de 24 ans, qui n’est pas totalement intégré dans les plans de l’entraîneur Vincent Kompany. Avec son profil de défenseur offensif, Boey pourrait offrir une belle alternative à l’OM pour renforcer son côté droit. Cependant, la concurrence sur ce dossier risque d’être rude, avec d’autres clubs européens sur les rangs. Un prêt de six mois est évoqué…

2. Kiliann Sildillia (Fribourg, 22 ans)

Kiliann Sildillia, 22 ans, est un autre profil qui pourrait intéresser l’OM. Le latéral de Fribourg, déjà observé par les dirigeants marseillais lors du dernier mercato estival, pourrait être une option abordable en janvier. Après un été où Fribourg réclamait une somme importante pour son joueur, les choses ont évolué : Sildillia n’est plus titulaire indiscutable et pourrait être vendu plus facilement cet hiver. Son profil hybride, capable de jouer à la fois comme latéral et défenseur axial droit, pourrait convenir à la flexibilité tactique recherchée par De Zerbi.

3. Danilo (Juventus Turin, 33 ans)

Danilo, polyvalent défenseur brésilien de 33 ans, arrive en fin de contrat avec la Juventus et ne fait plus partie des plans de l’entraîneur Thiago Motta. Habitué à jouer comme latéral droit ou en défense centrale, Danilo pourrait être une excellente solution pour De Zerbi. Si le joueur a longtemps évolué comme latéral droit, avec l’âge il s’est recentré comme central droit. Cependant, l’OM devra faire face à la concurrence de clubs comme Naples, qui semble déjà avoir l’avantage dans ce dossier, selon Sky Italia. Le club napolitain aurait même des discussions avancées avec le joueur, ce qui complique l’aspiration marseillaise.

4. Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe, 26 ans)

Le nigérian Bright Osayi-Samuel, latéral droit de 26 ans, connaît une saison en demi-teinte avec Fenerbahçe. Après une campagne 2023-2024 réussie, où il a joué plus de 30 matchs, sa situation a évolué, avec moins de titularisations cette saison. Selon la presse turque, l’OM et d’autres clubs français surveillaient de près sa situation. Sa vitesse et son profil offensif pourraient correspondre aux attentes de De Zerbi, bien qu’il faille attendre de voir si le club turc est prêt à le laisser partir cet hiver.

5. Davide Calabria (AC Milan, 27 ans)

Enfin, Davide Calabria, le latéral droit de l’AC Milan, arrive en fin de contrat en juin 2025. Selon Calciomercato, un départ cet hiver semble peu probable, mais Calabria pourrait quitter le club milanais dans les mois à venir. Si l’OM décide de se positionner sur lui, il devra attendre la fin de la saison, à moins que Milan accepte une offre cet hiver, ce qui reste incertain. À 27 ans, Calabria reste une option intéressante grâce à son expérience au plus haut niveau, et il pourrait être un leader défensif sur le côté droit pour l’OM.

Conclusion

L’OM semble déterminé à renforcer son secteur défensif avec un latéral droit cet hiver. Parmi les cibles potentielles, Danilo, Sacha Boey, Kiliann Sildillia, Bright Osayi-Samuel et Davide Calabria sont des options plus ou moins sérieuses. Cependant, la concurrence et les exigences financières des clubs respectifs compliquent les choses pour De Zerbi et ses dirigeants. Reste à savoir quelle solution sera trouvée pour renforcer cette position stratégique et apporter de la stabilité à la défense marseillaise.